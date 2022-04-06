Suç istatistikleri düştü, çocuklara yönelik şiddet arttı

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GEÇEN yıl şiddet suçları yüzde 6.8 oranında gerilerken, suçların aydınlatılması oranı da yüzde 58.7 ile skor seviyeye ulaştı. İstatistiklere göre hırsızlık suçu yaklaşık yüzde 12 oranında, ev soygunları yüzde 28 oranında azaldı. Uzmanlar, özellikle koronavirüs salgını kısıtlamaları kapsamında evden çalışma uygulamasının ev soygunlarının azalmasına neden olduğunu belirtti. 2021’de organize soygunlar yüzde 11, illegal silah bulundurma suçları ise yüzde 12.5 oranında geriledi. Suç istatistiklerini değerlendiren Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, polisin sayısının artırıldığını ve bunun da etkisinin gözlendiğini söyledi. Ancak salgın döneminde çocuklara yönelik işlenen cinsel taciz suçlarında artış gözlendi. İçişleri Bakanı Faeser, çocuklara yönelik şiddetin yaklaşık iki katına çıktığını belirtirken, “Bu gidişatı durdurmamız gerekiyor” dedi.

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İçişleri Bakanı Nancy Faeser

BİLMEDEN PAYLAŞIYORLAR

Polis istatistiklerine göre 2021’de yaklaşık 15 bin 500 çocuklara yönelik şiddet ve cinsel taciz suçu işlendi. Ayrıca internet ortamında yayınlanan çocuklara yönelik taciz görüntüleri sayısı da arttı. Çocuk pornografisi video görüntülerinin yayılması, bulundurulması ve kaydedilmesi gibi suçlarda da yaklaşık iki kat oranında artış gözlendi. Polis, bu suçlarla ilgili olarak 39 bin 171 soruşturma yürüttü. 2020’de ise bu sayının 18 bin 761 olduğu belirtildi. Artışın nedenlerinden birinin, gençlerin ve çocukların bu tür görüntülerin suç olduğunu bilmeden okul arkadaşları arasında sohbet programlarında videoları paylaşmaları olduğu ifade edildi.