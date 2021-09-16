Strazburg DİTİB Açıköğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ilk diploma heyecanı

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STRAZBURG’daki Yunus Emre Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen diploma töreni, okunan İstiklal Marşı’nın ardından mezunlardan Abdulmuttalib Araz’ın Kuran tilavetiyle başladı. Yunus Emre Lisesi Başkanı Murat Ercan yaptığı konuşmada, 5-15 yaş arası çocuklara camilerde Kuran kursu verildiğini bunun dışındaki yaş gruplarında dini eğitim konusunda büyük bir eksiklik olduğunu aktardı. Fransa’da yetişkinlere yönelik dini eğitimin en büyük ihtiyaçlardan olduğunu vurgulayan Ercan, “Bu eksikliği giderdiği için bu program büyük bir önem taşıyor, bu şekilde ciddi, müfredatı olan, sonunda resmi bir diplomayla tamamlana başka bir eğitim programı yok” diye konuştu. Ercan, talebin giderek arttığı programa tanındıkça daha da fazla katılım olacağını ifade etti.

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ÖNEMLİ BİR ADIM VE BAŞLANGIÇ

Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dolu da Fransa genelinde din hizmetleri alanında görev alacak, insanlara dini konuları aktaracak, bu alanda rehberlik yapacak ve buradaki toplumu tanıyan kişilere ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. Yunun Emre Açıköğretim İmam Hatip Lisesi programının bu anlamda önemli bir adım ve başlangıç olduğuna dikkati çeken Dolu, diplomaya hak kazananların bu programı iyi bir şekilde anlatarak, programa katılımın artmasına katkı sağlayacaklarına inandığını söyledi. Dolu, imam hatip lisesinde baba oğulun aynı anda diplomalarına kavuşma heyecanı yaşadığını belirterek, ikilinin ilmin yaşının olmadığını bir kez daha gösterdiklerine dikkati çekti.

BABA-OĞUL AYNI PROGRAMDAN MEZUN

Gurbetçi Halit Araz, 1989 yılında Türkiye’de imam hatip eğitimini yarıda bıraktığını belirterek, “30 yıl sonra Fransa Strazburg’da açıköğretim imam hatip lisesi adı altında bir eğitim başladı. 30 yılın özlemi olan eğitimimi burada tamamladım” ifadelerini kullandı. Oğlu Abdulmuttalib Araz’ı da aynı programa kaydettirdiğini ve birlikte mezun olduklarını söyleyen Halit Araz, program yetkililerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Abdulmuttalib Araz da Strazburg’da örgün lise eğitiminin yanı sıra açıköğretim imam hatip lisesi eğitimini tamamladığını, gelecek yıl Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde eğitimine devam edeceğini aktardı. Babasıyla birlikte okumanın güzel bir duygu olduğunu, beraber sınavlara girdiklerini anlatan Araz, Türkiye’de eğitim göreceği için heyecanlı olduğunu, mezun olunca Fransa’ya dönerek burada hizmet vermeyi istediğini söyledi.

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MEZUN SAYISI HER YIL ARTTI

Yunus Emre Açıköğretim İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Tuğba Kevser Şahin, Yunus Emre Özel Liseleri çatısı altında 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Açıköğretim İmam Hatip Lisesi’nin son 3 yıldır mezun verdiğini, her yıl mezun sayısının arttığını dile getirdi. Şahin, 2019’da 9, geçen yıl 14, bu yıl da 19 mezun verdiklerini, pandemi nedeniyle 43 mezuna toplu diploma töreni düzenlediklerini kaydetti. Öğrencilerin çoğunun 25 yaş üzeri yetişkinlerden oluştuğunu vurgulayan Şahin, onların günlük hayatlarına, meşguliyetlerine devam ederken bu programı tamamlayabilmenin zor ama kıymetli bir başarı olduğunun altını çizdi. Tuğba Kevser Şahin, mesleki bir lise oldukları için Arapça, Kuran-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Hitabet gibi dersleri yüz yüze verdiklerini, mezunlarını yüksek öğretim programlarına teşvik ederek hayat boyu öğrenme süreçlerine destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

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