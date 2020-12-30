Stoklar yetersiz kalınca aşı sözü tutulamadı

ALMAN Sağlık Bakanlığı, Berlin Sağlık Senatörlüğü’ne yazı göndererek yeni yılın ilk haftasında kendilerine aşı vermeyeceklerini bildirdi. Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, gelen haber üzerine kızgınlığını çok açık bir dille ifade etti: “Federal Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen yazı elimize geçti. Yılın ilk haftasında bize aşı göndermeyecekler. Federal Sağlık Bakanlığı bize aşı vermiyor. Bu bizi çok zor duruma soktu. Biz planlarımızı ve çalışmalarımızı ona göre yapmıştık”.

‘RİCAM AKSATMAMALARI’

Federal Sağlık Bakanlığı, Berlin’e yeniden aşı gönderme işlemine 11 Ocak’ta başlayacak. 11 Ocak’tan itibaren ne sıklıkla ve ne miktarda aşı gönderileceği ise net değil. Aşıların gönderilmemesi üzerine yapılan çok sayıda aşı randevusu da iptal edilecek. Hazırlıklar da boşa yapılmış oldu. Senatör Kalaycı “Biz 80 yaşın üstündekilerin aşı randevularını ayarlamıştık. Bu durumda elbette yapamayacağız. Benim federal hükümetten ricam aşıları düzenli ve aksatmadan bize ulaştırmaları. Yoksa biz her şeyi hazırlayıp sonra da yaptığımız hazırlıkları durduramayız. Çok kızgınım. Almanya’da yeteri kadar aşı olmaması hoş değil” dedi.

30 BİN GÖNDERECEKLERDİ

Federal Sağlık Bakanlığı Berlin’e yaklaşık olarak 58 bin doz aşı gönderdi. 27 Aralık’tan itibaren aşılar kullanılmaya başlandı. Berlin’de bu aşılar 31 Aralık’a kadar bitirilecek. Aşı için öncelik yurtlarda kalan yaşlılara ve 90 yaş üstündekilere tanındı. Ancak gönderilen aşı miktarı bakım yurtlarında kalan yaşlılara bile yetmiyor. Bakanlık Berlin’e 4 Ocak’tan itibaren 29 bin 250 aşı gönderecekti. Ancak aşı stoku yetersiz kaldı. Depolarda yeteri kadar aşı olmayınca verilen aşı sözü de yerine getirilemeyecek. Federal Sağlık Bakanlığı, 11 Ocak’a kadar sadece Berlin’e değil, Brandenburg ve Bavyera eyaletlerine de stok eksikliği nedeniyle gönderilmeyeceğini açıkladı.