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STIKO’dan dördüncü aşıya onay!

#Almanya Daimi Aşı Komisyonu#OMİKRON#STIKO
STIKO’dan dördüncü aşıya onay

Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), Omikron varyantı ile mücadele kapsamında 4’üncü aşı önerisinde bulundu. STIKO Başkanı Thomas Mertens tarafından yapılan açıklamaya göre komisyonun ikinci hatırlatıcı Booster aşısının da yapılması gerektiği duyuruldu.

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OMİKRON varyantı için düşünülen özel aşının henüz üretilmediğini vurgulayan Mertens, özel aşı yerine mRNA bazlı 4’üncü aşı uygulamasının uygun olacağını söyledi. 4’üncü aşıların ilk etapta 70 yaş üstü kişiler ve bağışıklık sorunu olanlar için yapılacağı vurgulandı. Yeşiller Partisi Sağlık Uzmanı Janosch Dahmen de komisyon kararının yerinde olacağını belirterek, özellikle yaşlı ve ön rahatsızlığı bulunan insanlar için 4’üncü aşıların faydalı olacağını dile getirdi. Diğer yandan federal komisyondan bağımsız kendi aşı komisyonu bulunan Saksonya eylatinde 5 yaş üstü çocuklar için de korona aşısı yapılacağı duyuruldu.

NOVAWAX’A DA ONAY
Öte yandan mRNA aşısına karşı mesafeli duran çok sayıda kişinin beklediği protein bazlı ‘Ölü AşıNovavax’ın Almanya’da uygulanmasına onay verildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan STIKO, Novavax aşısının 18 yaş üstü insanlar için uygun olduğunu, temel bağışıklık için en erken 3 hafta arayla iki kez yapılması gerektiğini duyurdu.

 

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#Almanya Daimi Aşı Komisyonu#OMİKRON#STIKO

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