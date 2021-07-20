STIKO’dan çocukların aşılanmasına tepki

22 yaş altı genç ve çocuklara aşı önermeyen komisyon üyesi Eva Hummers, küçük yaştaki insanlara yapılan korona aşısının yarardan çok zarar verebileceğini belirterek, aşı aksiyonun sorunlu olduğunu söyledi. Korona aşısının özellikle genç insanlarda ortaya çıkardığı belirtilen yan etkilerden kalp kası iltihaplanmasına dikkati çeken Göttingen Tıp Fakültesi görevlisi Dr. Eva Hummers, aşının gençlere önerilmemesinin haklı nedenleri olduğunu vurguladı. Aynı şekilde Eyalet Çocuk Hekimleri Birliği de kararı eleştirerek, çocuklar yerine yetişkinlerin aşılanma kampanyasına hız verilmesini istedi.

İNSİDANS 10.9

Diğer yandan Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre Almanya’da son 24 saat içerisinde 1183 yeni vaka saptandı, haftalık insidans değeri ise 10.9 olarak belirlendi. Enstitüsü açıklamasına göre son 24 saat içerisinde 34 kişi koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdi, toplam ölüm sayısı 91 bin 387 oldu. Almanya sınırları içerisinde pandemi başlangıcından bugüne kadar toplam 3 milyon 746 bin 410 korona vakasının kayıtlara geçtiği bildirildi.