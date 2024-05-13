Steinmeier’in çağrısı, rahatsız etti

Güncelleme Tarihi:
BU SÖZLER RAHATSIZ ETTİ
İşte Almanya Cumhurbaşkanı’nın bu sözleri, sağ popülist AfD’lileri rahatsız etti.
AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla, Steinmeier’i ‘partili’ olmakla, ‘parti tutmakla’ suçladı.
Churupalla, SPD’nin eski üyesi olan Cumhurbaşkanı Steinmeier’in ‘bir SPD’li gibi davranmamasını’ arzu ettiklerini söyledi.
AfD Eş Başkanı Alice Weidel de, Cumhurbaşkanı Steinmeier’i kendilerine ‘fena iftira atmakla’ suçladı.
“Ama size şunu söyleyebilirim ki, bu bize zarar vermeyecek, aksine bizi güçlendirecektir” dedi.
AfD Sözcü Yardımcısı Stephan Brandner de aşırı soldan geldiğini ileri sürdüğü Cumhurbaşkanı Steinmeier’i bir türlü vazgeçemediği sol politikayla toplumu bölmek istemekle suçladı.
Almanların yüzde 47’sinin kendilerini Steinmeier’in temsil etmediği hissi taşıdığını ileri sürerek, “Benim için Almanya’nın bir cumhurbaşkanına ihtiyacı olup olmadığı soru işaretleriyle doludur. Olsa bile cumhurbaşkanını halk seçmelidir” bile dedi.
DEMOKRASİDEN YANA
Cumhurbaşkanı Steinmeier ‘partili’ değil, demokrasiden yanadır.
Demokrasi sevdalısı ve demokrasi savunucusudur.
Onun görevidir bu...
Ancak Cumhurbaşkanı Steinmeier yalnız değildir.
Almanya’da Katolik Kilisesi de Protestan Kilisesi de AfD konusunda Steinmeier gibi düşünmektedir.
Hatta isim vermekten de çekinmemektedir.
Alman Katolikler Merkez Komitesi Başkanı Irme Stetter-Karp, “AfD’de aktif olarak yer almak Hıristiyanlığın temel değerleriyle bağdaşmaz” diyerek, sağ popülist AfD’ye destek verenlerin fahri de olsa kiliselerde çalışmalarına izin verilmeyeceğini ilan etti.
Bavyera’da Katolikler Eyalet Komitesi, AfD üyelerine kiliselerde fahri angajman göstermelerine bile izin verilmemesi kararı almıştır.
AfD üyesi oldukları saptananların görevlerine son verilmesini de karara bağlamıştır.
Alman Papazlar Konferansı Başkanı Georg Baetzing de geçen yıl verdiği bir demeçte, AfD’nin politikasının Hıristiyanlığın insanlık anlayışıyla bağdaşmadığının altını çizerken, “İnsanlar AfD’ye başkaldırmalıdır” dedi.
Hatta Katolik papazlar, “AfD Hıristiyanlar için seçilebilir değil” kararı bile almıştır.
Almanya’nın en büyük sosyal hizmet kurumlarından olan Protestan Sosyal Hizmetler Birliği (Diakonia-Diakonie) AfD için angajman gösterenlere kapıyı göstermiştir.
Diakonie Başkanı Rüdiger Schuch, “AfD için angajman gösteren bizi terk etsin” demiştir.
“Kim AfD’ye oy verirse bizde ve bizimle çalışamaz” açıklamasında bile bulunmuştur.
Bunları hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e suçlamalarda bulunan AfD’li yöneticiler de duydu.
Ama nedense hiçbirinin de gıkı çıkmadı...