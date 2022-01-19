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Sport1 spikeri hatasını anlayınca izleyiciden özür diledi

#Markus Höhner #Bundesliga#St. Pauli
Sport1 spikeri hatasını anlayınca izleyiciden özür diledi

Hafta içi oynanan Almanya Kupası eleme maçlarında sürpriz sonuçlar çıktı. Ancak elemelerde Sport1 spor kanalı spikerinin sahte bir hesaba dayanarak Schalke ile ilgili yaptığı duyuru geceye damga vurdu.

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Köln- Hamburg maçını eski futbolcu Steffan Effenberg ile yorumlayan sunucu Markus Höhner, son dakika haberi olarak Schalke’nin teknik direktör Dimitrios Grammozis’u görevden aldığını söyledi.

Sport1 spikeri hatasını anlayınca izleyiciden özür diledi
Markus Höhner, "Stefan, şimdi bazı önemli haberler geliyor. İnanılmaz. Bu bomba bir haber sevgili futbol dostları. Şimdi Schalke'den büyük bir mesaj geliyor. FC Schalke, Dimitrios Grammozis’i kovdu. Bu çok büyük bir olay" şeklinde canlı yayında duyurdu. Ancak anonstan kısa bir süre sonra olayın gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Sport1 redaksiyonunun Schalke futbol takımının logosunun kullanıldığı resmi olmayan sahte bir twitter hesabının tuzağına düştüğü ortaya çıktı. Araştırmadan bilgiyi aktaran spiker Markus Höhner ise sonrasından yaptığı hatadan dolayı özür diledi.
Sport1 spikeri hatasını anlayınca izleyiciden özür diledi
Sürprizi St. Pauli yaptı
Almanya Kupası maçlarında gecenin sürprizi ise St. Pauli’den geldi. İkinci ligde oynayan St.Pauli, Bundesliga birinci liginin iddialı takımlarından Dortmund’u 2-1 yenerek kupadan elemeyi başardı. Bayern Münih’in de erken elenmesiyle Alman kupası için umutlanan Dortmund’un rüyası da erken bitti. İkinci ligde lider olan St.Pauli, bu galibiyetiyle başarısının tesadüfi olmadığını gösterdi. Dortmund kaptanı Marco Reus, "Bu bizim için çok acı bir gün oldu. Çok geç uyandık. Şansımız çok yüksek olduğu için elenmek çok daha acı geldi“ yorumunda bulundu.

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#Markus Höhner #Bundesliga#St. Pauli

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