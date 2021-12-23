SPD ve FDP’den Steinmer’e tam destek!

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FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, partisinin 13 Şubat 2022 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, 2017 yılından beri görevde olan Steinmeier’e tam destek vereceğini söyledi. “Steinmeier, toplumsal kutuplaşmaların arttığı bir dönemde, ülkemizde toplumsal bütünlüğün korunması için çok önemli katkılarda bulunan bir şahsiyettir. İkinci bir dönem daha görevde kalmaya hazır olmasına sempati ve saygıyla bakıyoruz. Parti olarak Steinmeier’in yanındayız” dedi. FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr de, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in kriz dönemlerinde toplumun her kesimi için barışçı bir tutum sergilediğine dikkat çekerken, “Almanya’nın Steinmeier gibi bir devlet adamına ihtiyacı var” açıklamasında bulundu.

BİR DÖNEM DAHA

Almanya’nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder döneminde Başbakanlık Dairesi Başkanlığı ve 2005-2009, 2013-2017 yıllarında da Merkel kabinesinde Federal Dışişleri Bakanlığı yapan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Frank-Walter Steinmeier, 2017 yılında Almanya’nın 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Toplumun farklı kesimleri tarafından sevilen ve saygı duyulan bir devlet adamı olan Steinmeier, bu yıl mayıs ayında bir dönem daha görev yapmaya talip olduğunu açıkladı. Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) şu ana kadar tutum belirlemese de SPD’den tam destek geldi. SPD Federal Meclis Grubu da, parti yönetimi de “Steinmeier’in yanındayız” dedi. 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden sonra Federal Meclis Başkan Yardımcısı seçilen FDP’li Wolfgang Kubicki de “Görevini şahane bir biçimde yerine getiriyor” diyerek Steinmeier’in bir dönem daha görevde kalmasını önerdi.

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ÇOĞUNLUK RAHAT

Almanya’da Cumhurbaşkanı seçimleri her 5 yılda bir yapılır. Cumhurbaşkanını Federal Meclis milletvekilleri ile eyaletlerin nüfus oranına gönderecekleri aynı sayıdaki delegeler tarafından seçilir. Federal Meclis’te şu anda 736 milletvekili bulunduğu için eyaletler tarafından da 736 delege katılacak 13 Şubat 2022’de yapılacak Cumhurbaşkanı seçimine. Federal Meclis’te koalisyon hükümetini oluşturan SPD’nin 209, Yeşiller’in 118 ve FDP’nin 92 olmak üzere toplam 416 milletvekili bulunuyor. Eyaletlerin göndereceği delegelerden çoğunu da aynı partililer oluşturuyor. Henüz tutumlarını belirlemeyen Yeşiller’in de destek vermesi halinde, 65 yaşındaki Frank-Walter Steinmeier’in bir dönem daha görevde kalması kesindir.