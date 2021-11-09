SPD, FDP ve Yeşiller’in korona tedbirleri beğenilmedi

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ÖNCEKİ dönemde alınan koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerini düzenleyen yasa 25 Kasım’da sona eriyor. Bu tarihten sonraki tedbirleri belirleyecek yasal düzenlemeyi ise iktidarı devralmaya hazırlanan SPD, Yeşiller ve FDP birlikte hazırladı. Tasarıya göre çok sert tedbirler öngörülmüyor. Yasada kamusal alanda ve iş yerinde 3G, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları öngörülüyor. Ayrıca gastronomi ve benzeri iç mekanlarda müşteri veya misafirlerin kaydının tutulması ve bu konuda özen gösterilmesi isteniyor. Okul veya iş yerlerinin kapanmasına kadar giden sert kısıtlamalar tasarıda yer almıyor. Tasarının perşembe günü Federal Meclis’te ele alınması bekleniyor. Yasal düzenleme kabul edilirse 19 Mart 2022’ye kadar geçerli olacak.

FDP Federal Meclis Grup Genel Sekreteri Marco Buschmann

ÜCRETSİZ TESTLER GÜNDEMDE

Muhtemel koalisyon ortağı olan FDP Federal Meclis Grup Genel Sekreteri Marco Buschmann, iş yerlerinde 3G kuralı konusunda hemfikir olduklarını ifade ederken, üç partinin tüm vatandaşlar için ücretsiz korona testine geri dönmek istediğini doğruladı. Buschmann, FDP’nin ücretsiz testlerin ekim ayında sona ermesini her zaman bir hata olarak gördüğünü söyledi. Buschmann, üç partinin hazırladığı yasal düzenlemenin salgınla mücadelede boşluk bırakmayacağını ve zamanında yürürlüğe gireceğini vurguladı.

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MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

İktidarı devralmaya hazırlanan üç partinin hazırladığı salgına mücadele yasasına muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. Hazırlanan tasarıda 2G yerine ağırlıklı olarak 3G kuralının öngörülmesini eleştiren Alman Belediyeler Birliği, 2G konusunda Almanya genelinde ortak bir uygulama fırsatının kaçırıldığını açıkladı. Birlik Başkanı Helmut Dedy, “Aşı olmadan fitness salonu, sinema ve kulüp gibi kapalı mekanlara girmek tabu olmalı” dedi. Dedy, ortak bir strateji belirlemek için eyalet başbakanları toplantısı yapılmasını istedi. Ancak muhtemel iktidar ortakları böyle bir konferansa gerek olmadığını belirtiyor.

CSU’lu Alexander Dobrindt, yeni kurulacak iktidar ortaklarının korona kaosu riski taşıdığını belirterek yasa taslağına karşı çıktı. Dobrintd, “Hastaneye yatışlar aslında artarken, doğru ve yeterli alternatifleri adlandırmadan salgın durumunu siyasi olarak sona erdirmek, plan eksikliğinin bir işaretidir” dedi.

SÜREKLİ ARTIYOR

SPD, Yeşiller ve FDP, ekim ayında ulusal kapsamdaki salgın durumunun ülke çapında 25 Kasım’da sona ermesini istediklerini açıklamışlardı. Ancak o zamandan bu yana vaka sayıları artmaya devam ediyor. Aktüel korona insidans değeri de salgının başlangıcından bu yana bildirilen en yüksek günlük değere ulaştı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre son 24 saat içinde 21 bin 832 yeni korona vakası görüldü, toplam vaka sayısı 4 milyon 804 bin 378 oldu. 169 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 96 bin 727 olarak açıklandı. Ülkede 7 günlük insidans değeri de rekor kırarak 213.7 olarak tespit edildi.