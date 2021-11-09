SPD, FDP ve Yeşiller’in korona tedbirleri beğenilmedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rekora doymuyor Yıl sonu için flaş tahminRekora doymuyor! Yıl sonu için flaş tahmin#Kripto Para
İstanbulda hava kirliliği çok arttı Hangi ilçeler alarm veriyorİstanbul'da hava kirliliği çok arttı! Hangi ilçeler alarm veriyor?#Hava Kirliliği
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Malatyada 2 katlı bina çöktü Açıklamalar peş peşe geliyor... Olay yerinden ilk karelerMalatya'da 2 katlı bina çöktü! Açıklamalar peş peşe geliyor... Olay yerinden ilk kareler#Malatya
Borsa İstanbul rekor tazeledi İşte en çok kazandıran sektör...Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte en çok kazandıran sektör...#Borsa İstanbul
Erdoğandan 3üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettirErdoğan'dan 3'üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir#Cumhurbaşkanı
Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısından açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağızAkşener 'korucu başkanı' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağız?#Muhterem İnce
Yıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyorYıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyor#Binali Yıldırım
Fatih Aydından kardeşi tosuncuk hakkında şok sözlerFatih Aydın'dan kardeşi 'tosuncuk' hakkında şok sözler#Çiftlik Bank
Bodrumu sevdi... Dev yat yeniden demir attı Görenler hayran kalıyorBodrum'u sevdi... Dev yat yeniden demir attı! Görenler hayran kalıyor#Bill Gates
Ortalığı karıştıracak açıklama Rusyadan savaş senaryosuna hazırlık...Ortalığı karıştıracak açıklama! Rusya'dan savaş senaryosuna hazırlık...#RUSYA
Öğrenci servisi dereye düştü, can pazarı yaşandı: Acı haberi Vali duyurduÖğrenci servisi dereye düştü, can pazarı yaşandı: Acı haberi Vali duyurdu#Öğrenci Servisi
Pazar akşamı için çarpıcı iddia Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek...Pazar akşamı için çarpıcı iddia! "Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek..."#Vitor Pereira
Son dakika: Şenol Güneşten Fenerbahçe açıklaması Arkadaşlar arıyor, bu aşamada...Son dakika: Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması! "Arkadaşlar arıyor, bu aşamada..."#Fenerbahçe
Çölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyorÇölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyor!#Şili
HABERLERAvrupa Haberleri

SPD, FDP ve Yeşiller’in korona tedbirleri beğenilmedi

#Almanya#Korona Tedbirleri#Avrupadan Haberler
SPD, FDP ve Yeşiller’in korona tedbirleri beğenilmedi

İktidarı devralmaya hazırlanan SPD, Yeşiller ve FDP, korona salgınıyla mücadele konusunda yasa önerisini tanıttı. 19 Mart’a kadar geçerli olacak yasa taslağı perşembe mecliste görüşülecek. Muhalefet ise alınan tedbirleri yetersiz bularak eleştirdi.

Haberin Devamı

ÖNCEKİ dönemde alınan koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerini düzenleyen yasa 25 Kasım’da sona eriyor. Bu tarihten sonraki tedbirleri belirleyecek yasal düzenlemeyi ise iktidarı devralmaya hazırlanan SPD, Yeşiller ve FDP birlikte hazırladı. Tasarıya göre çok sert tedbirler öngörülmüyor. Yasada kamusal alanda ve iş yerinde 3G, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları öngörülüyor. Ayrıca gastronomi ve benzeri iç mekanlarda müşteri veya misafirlerin kaydının tutulması ve bu konuda özen gösterilmesi isteniyor. Okul veya iş yerlerinin kapanmasına kadar giden sert kısıtlamalar tasarıda yer almıyor. Tasarının perşembe günü Federal Meclis’te ele alınması bekleniyor. Yasal düzenleme kabul edilirse 19 Mart 2022’ye kadar geçerli olacak.

SPD, FDP ve Yeşiller’in korona tedbirleri beğenilmedi
FDP Federal Meclis Grup Genel Sekreteri Marco Buschmann

ÜCRETSİZ TESTLER GÜNDEMDE
Muhtemel koalisyon ortağı olan FDP Federal Meclis Grup Genel Sekreteri Marco Buschmann, iş yerlerinde 3G kuralı konusunda hemfikir olduklarını ifade ederken, üç partinin tüm vatandaşlar için ücretsiz korona testine geri dönmek istediğini doğruladı. Buschmann, FDP’nin ücretsiz testlerin ekim ayında sona ermesini her zaman bir hata olarak gördüğünü söyledi. Buschmann, üç partinin hazırladığı yasal düzenlemenin salgınla mücadelede boşluk bırakmayacağını ve zamanında yürürlüğe gireceğini vurguladı.

Haberin Devamı

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ
İktidarı devralmaya hazırlanan üç partinin hazırladığı salgına mücadele yasasına muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. Hazırlanan tasarıda 2G yerine ağırlıklı olarak 3G kuralının öngörülmesini eleştiren Alman Belediyeler Birliği, 2G konusunda Almanya genelinde ortak bir uygulama fırsatının kaçırıldığını açıkladı. Birlik Başkanı Helmut Dedy, “Aşı olmadan fitness salonu, sinema ve kulüp gibi kapalı mekanlara girmek tabu olmalı” dedi. Dedy, ortak bir strateji belirlemek için eyalet başbakanları toplantısı yapılmasını istedi. Ancak muhtemel iktidar ortakları böyle bir konferansa gerek olmadığını belirtiyor.
CSU’lu Alexander Dobrindt, yeni kurulacak iktidar ortaklarının korona kaosu riski taşıdığını belirterek yasa taslağına karşı çıktı. Dobrintd, “Hastaneye yatışlar aslında artarken, doğru ve yeterli alternatifleri adlandırmadan salgın durumunu siyasi olarak sona erdirmek, plan eksikliğinin bir işaretidir” dedi.

SÜREKLİ ARTIYOR
SPD, Yeşiller ve FDP, ekim ayında ulusal kapsamdaki salgın durumunun ülke çapında 25 Kasım’da sona ermesini istediklerini açıklamışlardı. Ancak o zamandan bu yana vaka sayıları artmaya devam ediyor. Aktüel korona insidans değeri de salgının başlangıcından bu yana bildirilen en yüksek günlük değere ulaştı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre son 24 saat içinde 21 bin 832 yeni korona vakası görüldü, toplam vaka sayısı 4 milyon 804 bin 378 oldu. 169 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 96 bin 727 olarak açıklandı. Ülkede 7 günlük insidans değeri de rekor kırarak 213.7 olarak tespit edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Korona Tedbirleri#Avrupadan Haberler

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

#Kovid Aşısı
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco