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HABERLERAvrupa Haberleri

Spahn’a bir eleştiri bir destek

#Christian Karagiannidis#Doktorlar Birliği#Almanya
Spahn’a bir eleştiri bir destek

Alman Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği Bilim Kurulu Yöneticisi Christian Karagiannidis, koronavirüs salgın durumunun sona erdirilmesinin topluma yanlış mesaj vereceğini belirterek, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın bu yöndeki açıklamasını eleştirdi. Doktorlar birliği ise Spahn’a destek verdi.

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BÖYLE bir durumda koronavirüs salgınını kontrol yönteminin elden kaybolacağına ve şu aşamada vakalarda önemli bir artış olduğuna dikkati çeken Karagiannidis, aynı zamanda hâlâ aşılanmamış çok fazla insan olduğunu vurguladı. Sonbahar ve kış aylarında insidansın artmaya devam edeceğini, önümüzdeki bahara kadar yüksek seviyede kalacağını ifade eden Karagiannidis, hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına mutlak uyulması gerektiğini kaydetti. Karagiannidis, işverenlere gönüllü olarak çalışanlarını tekrar daha fazla evde çalışmaya yönlendirme çağrısında da bulundu.

Spahn’a bir eleştiri bir destek
KBV Başkanı Andreas Gassen

VATANDAŞ SORUMLULUK ALMALI
Bu konuda bakana destek ise Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği’nden (KBV) geldi. KBV Başkanı Andreas Gassen, salgın acil durumunun sonlandırılması gerektiğini belirtirken, bakanın açıklamasının doğru olduğunu ifade etti. Gassen, salgın durumunun sona erdirilmesinin aynı zamanda tüm önlemlerin derhal sona erdiği anlamına gelmeyeceğini belirterek, “Ancak, aşılama oranı, enfeksiyon sayısı, yaş dağılımı ve hastane doluluğu gibi bölgesel faktörlere de bağlı olan, bölgesel olarak farklı yaklaşımların olacağını deneyimlemeliyiz” dedi. Enfeksiyon oranlarının sonbahar ve kış aylarında artmasının zaten beklendiğini, bunun sadece koronavirüs için geçerli olmadığını vurgulayan Gassen, vatandaşın salgınla mücadele kapsamında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

 

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#Christian Karagiannidis#Doktorlar Birliği#Almanya

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