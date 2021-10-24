Spahn’a bir eleştiri bir destek

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BÖYLE bir durumda koronavirüs salgınını kontrol yönteminin elden kaybolacağına ve şu aşamada vakalarda önemli bir artış olduğuna dikkati çeken Karagiannidis, aynı zamanda hâlâ aşılanmamış çok fazla insan olduğunu vurguladı. Sonbahar ve kış aylarında insidansın artmaya devam edeceğini, önümüzdeki bahara kadar yüksek seviyede kalacağını ifade eden Karagiannidis, hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına mutlak uyulması gerektiğini kaydetti. Karagiannidis, işverenlere gönüllü olarak çalışanlarını tekrar daha fazla evde çalışmaya yönlendirme çağrısında da bulundu.

VATANDAŞ SORUMLULUK ALMALI

Bu konuda bakana destek ise Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği’nden (KBV) geldi. KBV Başkanı Andreas Gassen, salgın acil durumunun sonlandırılması gerektiğini belirtirken, bakanın açıklamasının doğru olduğunu ifade etti. Gassen, salgın durumunun sona erdirilmesinin aynı zamanda tüm önlemlerin derhal sona erdiği anlamına gelmeyeceğini belirterek, “Ancak, aşılama oranı, enfeksiyon sayısı, yaş dağılımı ve hastane doluluğu gibi bölgesel faktörlere de bağlı olan, bölgesel olarak farklı yaklaşımların olacağını deneyimlemeliyiz” dedi. Enfeksiyon oranlarının sonbahar ve kış aylarında artmasının zaten beklendiğini, bunun sadece koronavirüs için geçerli olmadığını vurgulayan Gassen, vatandaşın salgınla mücadele kapsamında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.