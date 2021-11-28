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HABERLERAvrupa Haberleri

Sosyal medyadan duyurdular, kapıda kuyruk oluştu

#Almanya#Aşı Kuyruğu.Koronavirüs#AVRUPADAN HABERLER
Sosyal medyadan duyurdular, kapıda kuyruk oluştu

Almanya’da vakaların artması, maske zorunluluğu, sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili alınan sıkı tedbirler, halkı aşı olmaya teşvik etti. Çoğu yerde aşı kuyrukları oluşmaya başladı.

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NÜRNBERG’de görev yapan Dr. Nurcan Demirci Aydın ile Dr. Ali Aydın çifti, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla cumartesi günü muayenehanelerini açarak aşı yapacaklarını duyurdu. Bunun üzerine birçok kişi hemen randevu aldı. Havanın soğuk ve yağışlı olmasına rağmen randevu almayanlar da gelince dışarıda uzun kuyruk oluştu. Randevulu ve randevusuz gelen 180 kişiye aşı yaptıklarını açıklayan Dr. Nurcan Demirci Aydın, aşı olmaya gelenler içinde Türk, Alman, İtalyan ve İspanyolların da olduğunu belirterek, alınan sıkı tedbirlerin insanları aşı olmaya zorladığını, bunun da gelecek için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan duyurdular, kapıda kuyruk oluştu
Sosyal medyadan duyurdular, kapıda kuyruk oluştu

 

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#Almanya#Aşı Kuyruğu.Koronavirüs#AVRUPADAN HABERLER

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