Sosyal medyadan duyurdular, kapıda kuyruk oluştu

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NÜRNBERG’de görev yapan Dr. Nurcan Demirci Aydın ile Dr. Ali Aydın çifti, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla cumartesi günü muayenehanelerini açarak aşı yapacaklarını duyurdu. Bunun üzerine birçok kişi hemen randevu aldı. Havanın soğuk ve yağışlı olmasına rağmen randevu almayanlar da gelince dışarıda uzun kuyruk oluştu. Randevulu ve randevusuz gelen 180 kişiye aşı yaptıklarını açıklayan Dr. Nurcan Demirci Aydın, aşı olmaya gelenler içinde Türk, Alman, İtalyan ve İspanyolların da olduğunu belirterek, alınan sıkı tedbirlerin insanları aşı olmaya zorladığını, bunun da gelecek için memnuniyet verici olduğunu söyledi.