Soru ve cevaplarla temel emeklilik

- Temel emeklilik yasası, ayrı bir ödenek midir?

1.1.2021 tarihinde yürürlüğe giren temel emeklilik yasası, kendi başına bir ödenek değil. Temel emeklilik takviyesi, kişilere ödenen emekli aylığının bir bölümü olarak görülmelidir.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

- Kimler temel emeklilik ödeneğinden yararlanabilecek?

Almancası Grundrente olan temel emeklilik ödeneği, aranan şartları yerine getiren tüm emeklilere yönelik bir maddi yardım olarak öngörülmüştür. Diğer bir ifadeyle, bu ödenekten sadece halihazırda emekli olup da geliri düşük olanlar yararlanmakla kalmayacaklar, 31.12.2020’den sonra emekli olanlar da bu ödenek kapsamında olacaklar. Ödenekten sadece yaşlılık aylığı alanlar değil, maluliyet ve dul aylığı alanlar da yararlanabilecek. Ödenekten yararlanmanın ana koşulu, en az 33 yıl sigorta süresine sahip olmak. Ödenek, sigortalılık yılına göre kademeli olarak artacak ve 35 yıl sigortalı çalışanlara söz konusu ödenek kesintisiz ödenecek.

İNCELEMELER YAZA KADAR SÜRECEK

- Emekliler, ödenekten yararlanıp yararlanamayacaklarını şimdiden öğrenebilirler mi?

Hayır, şu aşamada kimseye ödenek hakkında bilgi verilmemektedir. Bunun nedeni şu: Alman Emeklilik Sigortası, yaklaşık 26 milyon emeklinin durumunu inceleyip, maliye ile bilgi paylaşımından sonra, kimin ne kadar ödenek hak ettiğini tespit edebilecek. Bu inceleme sürecinin yaz ayına kadar sürebileceği bildiriliyor. Ancak şimdiden temel emeklilik hakkında Almanca olarak bilgi almak isteyenler, şu linki tıklayabilirler:

,,www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Grundrente/grundrente.html“

- Temel emeklilik ödeneğinden yararlanmak için herhangi bir girişimde bulunmak gerekiyor mu?

Hayır, emeklilerin bu ödenekten faydalanmak için özel bir girişimde bulunmalarına gerek yok, zira Alman Emeklilik Sigortası, otomatikman ödeneği hak edenleri yaklaşık altı ay süren bir inceleme süresinden sonra tespit edecek. Diğer bir ifadeyle, emekliler herhangi bir şekilde yazılı başvuruda bulunmalarına gerek yok.

İLK BİLDİRİMLER TEMMUZDA

- Temel emeklilik ödeneği ne zaman ödenmeye başlayacak?

Temel emeklilik ödeneği ile ilgili ilk bildirimler Alman Emeklilik Sigortası’ndan Temmuz 2021 tarihinden itibaren hak sahiplerine gönderilmeye başlanacak. İlk etapta, yeni emekli olanlar bu konuda bilgilendirilecek. 2022 yılın sonuna kadar, ödeneği hak eden tüm emeklilerin yazılı olarak bilgilendirilmesi planlanıyor. Temel emeklilik ödeneği hakkı, bildirim tarihinden önce doğduysa, ödemeler geriye dönük yapılacak.

DİKKATE ALINACAK SÜRELER

- Temel emeklilik ödeneğini hak etmek için aranan 33 yıllık sigortalılık süreleri hangileri?

Sigortalılık süresi kapsamına giren süreler şunlar:

- Sigortalı bir işte çalışılan veya prim ödenen serbest meslek süreleri

- Emeklilik primi yatan çocuk yetiştirme ve aile yakınlarına yönelik bakım hizmeti sunulan süreler

- Hastalık nedeniyle rapor alınan veya rehabilitasyon hizmeti alınan süreler

- Askerlik, savaşta mahkûmiyet veya eski Doğu Almanya Cumhuriyeti’nde siyasi tutuklu olarak geçen süreler, sigortalılık süresi olarak dikkate alınmaktadır.

- Temel emeklilik ödeneğinde dikkate alınmayan süreleri hangileri?

Alman Emeklilik Sigortası mevzuatına göre, kısaca ALG I ve ALG II olarak adlandırılan işsizlik parası veya işsizlik yardımı alınan süreler, temel emeklilik ödeneğinde dikkate alınmıyor. Aynı şekilde orta ve yüksek öğrenim dönemleri ve isteğe bağlı prim yatırılan süreler de, temel emeklilik ödeneği tespitinde dikkate alınmayan sürelerden sayılıyor.

Sigortalılıkta kademe var mı?

- Temel emeklilik ödeneği için şart koşulan asgari sigortalılık süresi konusunda bir kademe uygulanıyor mu?

Evet, bu konuda kademeli bir sigortalılık süresi öngörülmektedir. Diğer bir ifadeyle, asgari emeklilik süresi 33 ile 35 yıl arasında olanlara, sigortalılık süresine bağlı olarak artan veya azalan oranda temel emeklilik ödeneği verilecek. 35 yıl sigortalılık süresine sahip olanlar, söz konusu ödenekten kesintisiz yararlanabilirken, 33 veya 34 yıl süreyle sigortalı çalışanlar ise kademeli olarak daha az miktarda ödenekten faydalanabilecek.

- Temel emeklilik ödeneğinden yararlanmak için sigortalı işte çalışılan dönemde en fazla ne kadar kazanç elde edilmiş olunması gerekiyor?

Çalışma hayatı boyunca, Almanya genelindeki ortalama gelirin en az yüzde 30’u oranında gelir elde edenler ve buna istinaden düşük aylık bağlananlar veya bağlanacak olanlar, temel emeklilik ödeneği hakkından yararlanabilir. Ortalama gelirin yüzde 30’unun altındaki kazanç üzerinden prim yatırılan süreler ise temel ödeneğine ilişkin hak tespitinde dikkate alınmayacak. Örneğin 2020 yılı için ortalama brüt gelir 3.379 Euro olarak tespit edildiği göz önünde bulundurulursa, temel emeklilik ödeneğinden yararlanmak için bir sigortalının yıl boyunca en az 1.013 Euro aylık brüt gelir etmiş olması gerekiyor. Almanya’da tam gün çalışanlar, ülke genelinde uygulanan asgari ücret sayesinde, temel emeklilik için şart koşulan asgari kazanç sınırının üzerinde gelir elde edebiliyorlar. Ortalama gelirin yüzde 30’unun altında gelir elde eden part-time çalışanlar ise, temel emeklilik ödeneğinden yararlanamıyorlar. Minijob türü düşük kazançlı işlerde çalışanlar da temel emeklilik ödeneği kapsamında değiller.

DEVAM EDECEK: Kime ne kadar temel emeklilik ödeneği verilecek?





HÜKÜMETTEN MASKE KUPONU

ALMANYA’da koronavirüs pandemesine karşı mücadele tam hız devam ederken, federal hükümet, vakaa sayısını azaltmak için her türlü tedbiri alıyor. Kovid-19 adlı virüsün damlacık enfeksiyon yoluyla insandan insana bulaşmasını önlemek için, Koronavirüs Maske Yönetmeliği uyarınca geçen aydan bu yana, riskli grup olarak tanımlanan 60 yaş ve üzerindekier için koruyucu maske dağıtımına başlandı.

İLK FURYA SIKINTILIYDI

6.1.2021 tarihinde sona eren ilk dağıtım furyasında birtakım sorunlar yaşanmıştı. Maskeler eczanelerden kimlik karşılığında verilmiş, ancak maske alanların kimlikleri, verilere koruma yasası nedeniyle yazılı olarak kayıt altına alınmadı. Bu tarihten sonra başlayan ikinci dağıtım süreci ise daha düzenli ve planlı bir şekilde başladığı söylenebilir. Yasal veya özel sağlık sigortası ayrımı gözetilmeksizin, 60 yaş ve üzerindeki tüm sigortalılara iki adet kupon gönderildi. Sigortalılar, her bir kuponla herhangi bir eczaneden 2 euro tutarındaki katkı payı ile toplam 12 adet koruyucu maske temin edilecekler.

NE ZAMAN GEÇERLİ?

Birinci kupon 01.01.2021 ile 28.02.2021, ikinci kupon ise 16.2.2021 ile 15.04.2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu süre zarfında her bir kuponla altı maske alınabilecek. Maskeler imza karşılığında teslim edildikten sonra kuponlar damgalanacak ve eczanede 31.12.2024 tarihine kadar muhafaza edildikten sonra yetkili sağlık sigortasına gönderilecek. Bu maskeler, son alınan tedbir kararları uyarınca toplu taşıma araçlarında ve kapalı alanlardaki alışveriş mağazalarında takılması zorunlu hale geldi.