Son dakika | Frankfurt'un Ali Akman transferi Almanya'da olay oldu! Kruse detayı...

Almanya’da geniş yankı uyandırdı

Eintracht Frankfurt’un Bursasporlu Ali Akman'ı sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere transfer etmesi ve bunun ardından genç oyuncunun yeşil-beyazlılarda kadro dışı bırakılması Almanya’da geniş yankı uyandırdı.

"Hoş olmayan sonuçlar doğurdu"

Kicker ‘Eintracht Frankfurt’a transferi Ali Akman için hoş olmayan sonuçlar doğurdu’ ifadeleriyle verdiği haberinde Bursaspor’un transferin etik olmadığı gerekçesini sunduğu belirtildi. "Oyuncu kadro dışında bırakıldı"

Sport1 internet sitesinde ‘Ali Akman’ın Frankfurt’a bonservissiz transferi Bursaspor’da sıkıntıya neden oldu. Transfer açıklandıktan sonra oyuncu kadro dışında bırakıldı’ denildi. 'Etik dışı transfer’ vurgusu...

Hessenschau’da ‘Ali Akman transferi neden ortalığı karıştırdı?’ denilerek bu soruya yanıt arandı. Kulübün ‘etik dışı transfer’ vurgusuna değinildi, perde arkasında futbolcunun takımına bonservis kazandırmadan gitmesinin bulunduğu aktarıldı. "Türk kulübü Ali Akman’ı kadro dışı bıraktı"

Frankfurter Rundschau gazetesinde haber ‘Eintracht Frankfurt’a transferi yüzünden Türk kulübü Ali Akman’ı kadro dışı bıraktı’ başlığıyla verildi. "Ülkesinin en yetenekli genç isimlerinden"

T Online’da ‘Transfer Türk kulübünün hoşuna gitmedi, Eintracht’ın yeni transferi kadro dışı bırakıldı’ başlığına yer verildi. Futbolcunun ülkesinin en yetenekli genç isimlerinden olduğu hatırlatıldı. "Frankfurt’a transferi Ali Akman için sonuçları oldu"

Alman SID haber ajansı da abonelerine gelişmelerle ilgili bir haber geçti. Eintracht Frankfurt’un Ali Akman’a 2025’e dek geçerli sözleşme imzalattığı bunun üzerine oyuncunun kulübünde kadro dışı kaldığı duyuruldu, ‘Frankfurt’a transferi Ali Akman için sonuçları oldu’ satırlarına yer verildi. "Kulüp bu transferden bonservis kazanamadığı için kızgın"

Bild’deki haberde ise ‘Türk yetenek Eintracht’a daha erken mi gelecek?’ sorusu başlığa çıkıldı, ‘Kulüp bu transferden bonservis kazanamadığı için kızgın. Alman kulübü ise gelişmeleri uzaktan izliyor şu an için yorum yapmak istemiyor’ değerlendirmesi yapıldı.

"Max Kruse gibi sözleşmesini feshedebilir"

Bild’deki haberde bundan sonra süreçle ilgili yaşanabilecek olası gelişmeler de masaya yatırıldı. Transfer döneminin sona erdiği ve gelecek yaza kadar kapandığı hatırlatılarak “Eğer kulüp artık ona maaşını ödemezse o da FIFA’ya başvurabilir. Max Kruse, Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshedebilmişti” yorumu yapıldı. Ali Akman bu sezon TFF 1.Lig’de 18 maça çıkarken, 10 gol kaydetti, 3 de asiste imzasını attı.