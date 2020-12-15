Son açık gününde soyuldu: IKEA’nın para aracını boşalttılar

POLİSTEN edinilen bilgiye göre, Schöneberg semtinde bulunan ve alışverişin son günü olması nedeniyle kapısının önünde yüzlerce kişinin kuyruk oluşturduğu mağazanın nakit parasını taşıyan para aracı kimliği belirsiz silahlı kişilerce soyuldu. Mağazanın arkasındaki para yüklendiği sırada araç içindeki güvenlik görevlilerini silah tehdidiyle etkisiz hale getiren soyguncular, araçtaki nakit parayı almayı başardı. Beyaz renkli Audi marka otomobille kaçan soyguncuları yakalamak için polis helikopteri de destek verdi. Mağazanın bulunduğu Schöneberg ve çevresinde defalarca daire yaparak beyaz Audi’yi havadan belirlemeye çalışan polis, çevre yolları da tuttu. Soyguncuların ne kadar para çaldıkları ise açıklanmadı.