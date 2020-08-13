Sol Parti sorusunu geçiştirdi

SPD, eski Doğu Almanya’da iktidar partisi Sosyalist Birlik Partisi’nin (SED) devamı olarak görülen Sol Parti’yle koalisyonu kısa bir süre öncesine kadar telaffuz bile etmekten korkuyordu. Ancak Eş Genel Başkanlar Norbert Borjans ve Saskia Esken, Sol Parti’yle koalisyona yeşil ışık yaktı. ARD’de bir programa katılan SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, sunucu Maischberger’in bu yöndeki sorularına kaçamak cevap verdi, “Hükümet olmak isteyen hükümet yeteneğine sahip olmalı” dedi. Scholz, sunucunun, “Sol Parti hükümet yeteneğine sahip mi” sorusuna “Sanıyorum bu konu mutlaka çok tartışmalı olacak” yanıtını verdi. SPD’nin muhafazakar kanadını temsil eden Scholz, geçmişte Sol Parti’yle iş birliğine hep karşı çıktı.