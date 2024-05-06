Sol Parti, dönere devlet desteği istedi

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BILD gazetesi, Sol Parti’nin döner fiyatlarında artışın frenlenmesi için devletin 4 milyar Euro katkıda bulunması ve herkese Almanya genelinde ‘döner kuponu’ dağıtılmasını önerdiğini yazdı. Sol Parti’nin ekmek arası döner için öğrencilerin 2.50 Euro, yetişkinlerin de 4.90 Euro ödemelerini, bu rakamların üzerindeki farkın da devlet tarafından karşılanmasını içeren bir ‘Döner Önerisi’ hazırladığı yer alan haberde, Sol Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Gençlik Politikası Sözcüsü Kathi Gebel’in bu sözlerine yer verildi: “Şayet gençler ‘Olaf (Şansölye Olaf Scholz) döneri ucuzlat’ talebinde bulunuyorsa, bu bir internet şakası değil, aksine bir acil yardım çağrısıdır. Gıda maddelerinin lüks ürün haline gelmesinin engellenmesi için devlet müdahale etmelidir.”

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KİRALAR ARTTIKÇA...

Sol Parti’den yapılan açıklamada, “Almanya’da yılda 1.3 milyar porsiyon döner tüketilmektedir. Eğer devlet fiyat artışının engellenmesi için döner başına 3 Euro destek verirse, bu da yıl da 4 milyar Euro yapar. Bu yöndeki önerimiz ciddiye alınmalı” denildi. Almanya’da şu anda ortalama 7.90 Euro olan döner fiyatlarının Münih ve Frankfurt gibi kentlerde 10 Euro sınırına dayandığına işaret edilirken, enflasyon başta olmak üzere enerji fiyatlarındaki artışın yanı sıra kiraların yükselmesi nedeniyle dönercilerin de fiyatları artırmak zorunda kaldıkları belirtildi.

60 KİLO DÖNERLE GİTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle 22 Mart’ta üç günlük ziyaret için Türkiye’ye gitti. Türkiye’den Almanya’ya iş gücü göçü için yola çıkanların ilk durağı olan Sirkeci Garı, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in de ilk durağı oldu. Steinmeier aynı gün Tarabya’daki Alman Konukevi’nde bir yemek daveti verdi. Konuklarına, Almanya’dan yanında götürdüğü 60 kiloluk ‘Berlin Döneri’ni ikram etti. Döneri de yine devlet uçağında Cumhurbaşkanı Steinmeier ile beraberindeki heyette yer alan Berlinli dönerci Arif Keleş kesti. Steinmeier’in, Türkiye’ye dönerle gitmesi çok tartışılmıştı. Steinmeier, ‘bilinmeyene’ yolculuğun başladığı Sirkeci Garı’ndaki etkinlikte sayıları 3 milyonu geçen, yarıdan fazlası Alman vatandaşı olan Türkiye kökenli insanların Almanya’nın bir parçası olduğunun altını çizdi. Dönerin de Alman mutfağının bir parçası olduğunu, hatta ‘Berlin Döneri’nin New York piyasalarına bile girdiğini söyledi.