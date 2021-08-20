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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH - Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 20.08.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Söder ateş püskürdü: Yeni koalisyonda görmek istemiyorum

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Söder ateş püskürdü: Yeni koalisyonda görmek istemiyorum

Afganistan politikası Almanya’daki koalisyon ortaklarının arasını açtı. Hükümetin büyük ortağı Birlik Partileri’nden CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, Afganistan politikası nedeniyle Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a (SPD) bayrak açtı. Adeta ateş püsküren Söder, kendisini eylül ayındaki seçimlerden sonra olası bir yeni koalisyon hükümetinde tekrar görmek istemediğini söyledi.

ALMAN askerlerinin Afganistan’dan çekilme biçimini ‘Utandırıcı’ olarak niteleyen Söder, ayrıca bölgede kendilerine destek veren insanların ortada bırakılmış olmasına dikkati çekerek, “Oradaki insanlara ahlaki olarak destek olma zorunluluğumuz var” dedi. Konuyla ilgili basın toplantısında konuşan Bavyera Başbakanı, bölgede kendilerine yardımcı olan kişileri aileleriyle birlikte Bavyera’ya alacaklarını söyledi.

Söder ateş püskürdü: Yeni koalisyonda görmek istemiyorum
FİYASKODA BÜYÜK PAY SAHİBİ
Ayrıca zor durumda kalan insan hakları temsilcileri ile basın mensuplarına yardımcı olmaya hazır olduklarını belirten Söder, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın ortaya çıkan fiyaskoda büyük pay sahibi olduğunu vurguladı. Seçimlerden sonra olası ortak koalisyonda bazı bakanları yeni kabinede görmek arzusunda olmadığını dile getiren Söder, başta SPD’li Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı başarısız olduğu için istemediğini vurguladı. Söder ayrıca kardeş parti CDU’lu Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile kendi partisinden Kalkınma Bakanı Gerd Müller’i de yeni hükümette düşünülemeyeciğini söyledi.

 

 

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