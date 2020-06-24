Slovakya ziyaretine virüs engeli

SLOVAKYA Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’nın kendisini arayarak konuya ilişkin bilgi paylaştığını belirten Van der Bellen, Caputova’nın da bütün programlarını cuma gününe kadar iptal ettiğini belirtti. Bu arada Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, gastronomi, turizm ve spor alanında gevşetilen Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurz, 1 Temmuz’dan itibaren gastronomi çalışanlarına yönelik maske kullanma zorunluluğunun sonlandırılacağını ve kapalı alanlarda 100 kişinin katılımıyla düzenlenen düğün ve benzeri etkinliklere yönelik saat sınırlamasının da kaldırılacağını duyurdu. Kurz ayrıca güreş gibi fiziksel temasın olduğu spor dallarında takım halinde antrenmanların yeniden başlayacağını açıkladı.