Siyasi motifli suçlarda artış

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FEDERAL İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, 2023 yılı siyasi arka planı olan suç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılında 60 bin 28 suç kayda geçti. Bu sayı, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2001 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve bir önceki yıla göre yüzde 2’den az bir artış gösterdi. Özellikle Orta Doğu’daki gelişmeler siyasi içerikli suçların artışında önemli rol oynadı. İstatistiklerin sunumunda konuşan İçişleri Bakanı Faeser, şunları söyledi: “Açık ve özgürlükçü toplumumuza karşı işlenen suçlarda yeni bir yükseliş görüyoruz. Hukuk devletinin bu şiddete müsamaha göstermeyeceğini net bir şekilde göstermeliyiz. Artık bundan sonra konu, ırkçılığa, Yahudi düşmanlığına, radikallere, aşırı sağcılığa ve aşırı solculuğa, düşmanlık ve tehdit yoluyla maruz kalan insanları korumak.”

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EN BÜYÜK TEHDİT AŞIRI SAĞ

İstatistiklere göre siyasi motifli suçlar arasında aşırı sağ motifli suçlar yine ilk sırada yer aldı. Aşırı sağcı motifli 28 bin 945 suç kayıtlara geçti. Bu alanda 2022’ye kıyasla yüzde 23’lük artış gözlendi. Geçen yıl aşırı sağcı şiddet sonucu 714 kişi yaralanmıştı. Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, aşırı sağcılığın özgür ve demokratik temel düzene yönelik en büyük tehdit olduğunu vurguladı. Aşırı sol motifli suçların sayısı da arttı. Güvenlik birimleri 2022’de 6 bin 976 olan suç sayısının yüzde 11.5 artışla 2023’te 7 bin 777’ye yükseldiğini kaydetti. Bir önceki yıl 481 olan dini motifli suç sayısı ise 2023’te yüzde 203’lük bir artışla 1458’e yükseldi. Yabancı bir ideolojiyle ilgili kayıtlı suç sayısı yüzde 33 artarak 5 bin 170’e yükseldi.

MÜLTECİLERE SALDIRILAR

İstatistiklere göre kamu görevlileri ve gönüllülere karşı işlenen suçların sayısı da arttı. Devleti hedef alan saldırılar toplamda yüzde 28 gibi iyi bir oranda azalırken, kamu görevlilerine ve seçilmiş temsilcilere yönelik saldırılar 2022 yılına kıyasla yüzde 29 arttı. Faeser, özellikle sağcı kesimde ‘şiddet ikliminin’ körüklendiğini söyledi. Rapora göre, mültecilere karşı işlenen suçların sayısı da 2023 yılında arttı. Polis, 321’i şiddet eylemi olmak üzere sığınmacılara karşı toplam 2 bin 488 suç kaydetti. Ayrıca sığınmacı yurtlarına karşı 179 suç işlendi. Bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50’lik bir artış oldu. Sığınmacılara veya sığınma evlerine karşı işlenen siyasi amaçlı suçların neredeyse yüzde 90’ı sağcı kesimden geldi.