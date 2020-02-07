Siyasi kriz çözülemedi

CDU’nun parti meclisi toplantısına, Thüringen’de siyasi krize ortak olan CDU Thüringen Teşkilatı Başkanı Mike Mohring de katıldı. CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer, parti meclis toplantısında oy birliğiyle şu kararları aldıklarını açıkladı: “AfD ile gerek federal düzeyde, gerekse Thüringen Eyaleti’nde doğrudan ya da dolaylı bir işbirliği olmayacaktır. CDU, ne AfD ne Sol Parti ne de AfD’nin oylarına ihtiyacı olan bir adaya tek bir oy vermeyecektir. Sol Parti’nin adayı Bodo Ramelow, Thüringen Eyalet Meclisi’nde çoğunluğa sahip değildir. Thüringen’in istikrarlı bir hükumete kavuşması için en doğru yol erken seçime gitmektir. Ancak SPD, Yeşiller ve Sol Parti’nin erken seçimi arzu etmedikleri görülüyor. Bu durumda CDU, SPD veya Yeşiller’in bir başbakan adayı göstermesi durumunda erken seçim olmadan işbirliğine hazır. Ancak bu çabalar sonuç vermezse, erken seçim kaçınılmazdır.”

Bunun üzerine açıklama yapan Thüringen Eyalet Meclisi Grup Başkanı Dirk Adams, “Kramp Karrenbauer bize tavsiye ya da talimat verme durumunda değil” dedi.

PARTİ LİDERİ KALIYOR

Krize geç müdahale ettiği için parti içinde eleştirilere hedef olan FDP Lideri Christian Lindner, genel başkanlığını parti meclisinde güvenoyuna sundu. Güvenoylamasında 36 üyeden 33’ü Lindner’e “Evet” dedi. İki üye çekimser oy kullanırken, bir üye ise “Hayır” oyu verdi. Lindner, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, partisinin Thüringen’de hata yaptığını ve parti lideri olarak bunun sorumluğunu üstlendiğini söyledi. Lindner, FDP’nin eyalet meclisinde üçüncü turda başbakan adayı çıkarmasının ve AfD’nin oylarıyla seçildikten sonra bu sonucu kabul etmesinin hata olduğunu vurguladı.

EN ÇOK CDU KAYBETTİ

Krizin ardından eyalette RTL ve n-tv televizyon kanalları tarafından yapılan ankette, en çok oy kaybına CDU uğradı. CDU’nun oyları yüzde 21.7’den yüzde 12’ye düştü. Kazanan ise Sol Parti. Ekim ayı seçimlerinde yüzde 31 oy alan Sol Parti’nin oyları ankete göre yüzde 37’ye yükseldi. SPD ve Yeşiller’in oylarında da hafif artış oldu. Aşırı sağ AfD’nin oyları yüzde 23.4’ten küçük bir artışla yüzde 24’e çıkmış görünüyor. FDP ise ankete göre yüzde 4 oyla meclis dışında kalacak.

FDP’li Thomas Kemmering eyalet meclisinde başbakanlık seçiminde üçüncü turda aday olmuş, CDU ve AfD’nin oylarıyla eyalet başbakanı seçilmişti. Ancak meclisin en küçük partisinin aşırı sağın oylarıyla başbakanlığına yoğun tepki gelmiş, bunun üzerine Kemmerich istifa edeceğini açıklamıştı.