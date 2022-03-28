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Sivas Belediye Başkanı Almanya’daki Sivaslılarla buluştu

#Almanya#Sivas Belediye Başkanı#AVRUPADAN HABERLER
Sivas Belediye Başkanı Almanya’daki Sivaslılarla buluştu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Almanya temasları kapsamında ilk olarak Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) Porz kentindeki genel merkezinde Genel Başkan Köksal Kuş, Başkan Yardımcısı Ali Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Genel Başkan Kuş, Avrupa genelinde yaptıkları çalışmalar hakkında Bilgin’e bilgiler verdi.

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SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TC. Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve Konsolos Ahmet Atilla’yı ziyaret ederek konsolosluk çalışmaları hakkında bilgi aldı. Köln Türk evinde gurbetçiler ile buluşan Başkan Bilgin, Sivas’ta hayata geçirilen projeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Sivas Belediye Başkanı Almanya’daki Sivaslılarla buluştu

Cuma namazını Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Köln Merkez Camisi’nde kılan belediye başkanı namazın ardından DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen’i makamında ziyaret etti. Bilgin, Almanya Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yılmaz’ı da makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Sivas Belediye Başkanı Almanya’daki Sivaslılarla buluştu

GURBETÇİLERLE GÖRÜŞTÜ
Bilgin, başta UID önceki dönem Başkanı Süleyman Çelik’i ofisinde olmak üzere bazı Türk esnaflarını da gezdi. Köln programında sivil toplum kuruluşu üyeleri, iş insanları, esnaflar ve cami cemaatleri ile birlikte bazı Sivaslı hemşehrilerini de evlerinde ziyaret ederek hane sakinleri ile hasbihal etti.

Sivas Belediye Başkanı Almanya’daki Sivaslılarla buluştu

Ziyaret ve temasları kapsamında gurbetçiler ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Bilgin, Türklerin Avrupa’da her alanda güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek Sivas’ta şimdiye kadar hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Köln temaslarının ardından Almanya’nın Stuttgart kentine geçen Sivas Belediye Başkanı ve ekibi oradaki temaslarının ardından Türkiye’ye dönecek. AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı’nın düzenlediği ziyaret programı çerçevesinde yapılan temas ve görüşmeler, vatandaşların istek ve taleplerinin tamamının AK Parti Genel Merkezi’ne rapor edileceği öğrenildi.

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Sivas Belediye Başkanı Almanya’daki Sivaslılarla buluştu

Sivas Belediye Başkanı Almanya’daki Sivaslılarla buluştu

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#Almanya#Sivas Belediye Başkanı#AVRUPADAN HABERLER

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