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Avrupa
AA / Fotoğraf: Ing Images
Haber Giriş: 08.10.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Şirket iflasları temmuzda azaldı

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Şirket iflasları temmuzda azaldı
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Almanya Federal İstatistik Ofisi’nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede temmuzda 1369 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 16.7 azaldı.

Söz konusu dönemde iflaslardan en çok ticaret sektörü etkilendi. 228 iflas başvurusu olan ticareti, 204 iflas başvurusuyla inşaat, 182 başvuruyla da bilim ve teknik hizmetle sektörü izledi. Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise temmuzda 3.9 milyar euro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2019’un temmuz ayında yaklaşık 2.8 milyar euroydu.
Kurumsal iflaslar dışında 5 bin 645 borçlu da temmuzda iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 28.4 azaldı. Bu arada, Almanya’da şirketlerin Kovid-19 salgınından kaynaklanan birçok ekonomik sıkıntısının iflas istatistiklerine yansımadığı belirtilen Destatis açıklamasında, bunun bir sebebinin iflas kanununda yapılan erteleme olduğunu tekrarladı. Alman hükümeti, salgın nedeniyle ‘bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki 3 hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan’ kanunu, bu yılın eylül ayına sonuna kadar askıya alınmış ve bu daha sonra bu yılın sonuna ertelenmişti.

 

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