Sırasını beklemeden aşı oldu, görevden alındı

GEÇEN ocak ayında aşı olduğu belirlenen 64 yaşındaki Wiegand hakkında sırasını beklemediği için soruşturma açıldı. Bir süre önce de makamı savcılık tarafından aranan Bernd Wiegand, bölge idare dairesi tarafından görevinden alındı. Aynı zamanda diğer kurumlardaki tüm görevleri de iptal edilen Başkan Wiegand’ın aylığının da yarısının kesildiği belirtildi. Geçen nisan ayında hakkında disiplin cezası verilerek görevden uzaklaştırılan Wiegand, karara karşı mahkemeye başvurmuş ancak davayı kaybetmişti.

AŞI BOŞA GİTMESİN DİYE OLMUŞ

Fedaral hükümetin aldığı kararlara karşı gelerek sırasını beklemeden aşı olduğunu kabul eden 250 bin nüfuslu kentin Belediye Başkanı Wiegand, “Artan aşıların çöpe gitmesini engellemek üzere aşı oldum” diyerek kendisini savunmuştu. Wiegand hakkında ayrıca ‘belgelerle oynamak’ suçlamasıyla da ek bir soruşturma başlatıldı.