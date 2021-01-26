Hoeness: 'Aşı olmak için sıramı bekliyorum'

Hoeness, Şahin ve Türeci çiftinin ürettiği aşıya da yüzde yüz güvendiğini ve inandığı belirtti Hoeness. katıldığı bir televizyon programında Prof. Şahin ile Tegernsee'de birlikte oturduklarını ve aralarında iyi komşuluk ile arkadaşlık ilişkisinin bulunduğunu söyledi. Uzun yıllar Bayern Münih Başkanı olarak görev yapan ve kulüple ismi bütünleşen 69 yaşındaki Hoeness, Şahin ve Türeci çiftinin geliştirdiği ve ürettiği aşıya güveninin ve inancının tam olduğunu da vurguladı. Hoeness “Güvenim tam. Aşı sıram geldiğinde gidip kesinlikle derhal aşı olacağım. BioNTech firmasının kurucuları ve sahipleri Tegernsee'de benim komşularım. Çok iyi de arkadaşlarım. Onların geliştirdiği ve piyasaya sürdüğü aşıya güvenim tam. Yüzde yüz güveniyorum” dedi.

Korona salgını sırasında kendisinin ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Hoeness, “Bizde her şey yolunda. Kurallara büyük sorumlulukla uyuyoruz. Kurallara uymak hepimiz için iyi” dedi.