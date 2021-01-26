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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 26.01.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Hoeness: 'Aşı olmak için sıramı bekliyorum'

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Hoeness: 'Aşı olmak için sıramı bekliyorum'
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BAYERN Münih'in efsane Başkanı Uli Hoeness, BioNTech şirketinin kurucuları ve korona salgınına karşı geliştirdikleri aşıyla tüm dünyanın umudu olan Prof. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci ile komşu ve iyi arkadaş olduklarını söyledi.

Hoeness, Şahin ve Türeci çiftinin ürettiği aşıya da yüzde yüz güvendiğini ve inandığı belirtti Hoeness. katıldığı bir televizyon programında Prof. Şahin ile Tegernsee'de birlikte oturduklarını ve aralarında iyi komşuluk ile arkadaşlık ilişkisinin bulunduğunu söyledi. Uzun yıllar Bayern Münih Başkanı olarak görev yapan ve kulüple ismi bütünleşen 69 yaşındaki Hoeness, Şahin ve Türeci çiftinin geliştirdiği ve ürettiği aşıya güveninin ve inancının tam olduğunu da vurguladı. Hoeness “Güvenim tam. Aşı sıram geldiğinde gidip kesinlikle derhal aşı olacağım. BioNTech firmasının kurucuları ve sahipleri Tegernsee'de benim komşularım. Çok iyi de arkadaşlarım. Onların geliştirdiği ve piyasaya sürdüğü aşıya güvenim tam. Yüzde yüz güveniyorum” dedi.
Korona salgını sırasında kendisinin ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Hoeness, “Bizde her şey yolunda. Kurallara büyük sorumlulukla uyuyoruz. Kurallara uymak hepimiz için iyi” dedi. 

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