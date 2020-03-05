‘Sınırları değil, insanları koruyun’

‘SINIRLARI değil, insanları koruyun’ yazılı pankartlar açılan yürüyüşte, Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel konuşma yaptı. Göstericiler, Türkiye ile Yunanistan sınırında bulunan mültecilerin güvenli bir şekilde AB topraklarına kabul edilmesini talep etti. Yürüyüşte, özellikle yanında ailesi bulunmayan ve reşit olmayan mültecilerin Almanya ve diğer AB ülkelerine kabul edilmesi istendi. Alman vatandaşlarının da yer aldığı gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı.

Yürüyüşe katılanların çağrı yaptığı Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada ise Bakanı Horst Seehofer’in, “AB’nin sınırında düzenli koşullara ihtiyacımız var. Bunu başarmak için elimizden gelen en iyi şekilde Yunanistan’ı destekleyeceğiz. Ne Avrupa sınırları, ne de Almanya sınırları, Türkiye’den gelen mültecilere açık değildir” ifadelerine yer verildi.

Yapılan bu açıklama, hem İçişleri Bakanlığı hem de Bakanlık Basın Sözcüsü Steve Alter tarafından Arapça, İngilizce ve Almanca olarak sosyal medyada paylaşıldı.