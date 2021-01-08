Şimdi de MS hastalarına umut olacaklar

MS hastalığına yol açan iltihabı önleyici aşı maddesinden ilk deneylerde çok umut verici sonuçlar alındığı açıklandı. Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci’nin kurucu ortağı olduğu Mainz kentindeki BioNTech’in Johannes Gutenberg Üniversitesi ile birlikte yaptığı ilk deney sonuçları ciddi bilim dergisi Science’da yayımlandı. Geliştirilen aşı maddesi önce fareler üzerinde denendi. MS hastalığı olmayan fareler aşı maddesi sayesinde hastalığa yakalanmadığı gibi MS’li farelerde ise hastalığın çok hafif geçtiği belirlendi.

Gen bazlı olan antigen içerikli mRNA aşı maddesinin MS hastalığına yol açan merkezi sinir sistemindeki kronik iltihaplanmaları önlediği, böylece hastalığın oluşmasını engellediği belirtildi. Aşının sadece hastalığı önlemekle kalmayıp ilerlemesini de durdurduğu ve kaybolan işlevleri kısmen tekrar ürettiği kaydedildi. Şimdi deneylerin devamı bekleniyor. Aşının ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda ise bir tarih verilmedi. Dünyada 3 milyon civarında MS hastası bulunuyor. Almanya’da 250 bin, Türkiye’de ise 35 bin MS hastası var.