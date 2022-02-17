Sıla’nın cenazesi Türkiye’ye gönderildi

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Türk girişimcilere İngiltere’de oturma hakkı veren ‘Ankara Anlaşması’ kapsamında 7 ay önce Londra’ya yerleşen 27 yaşındaki psikolog Sıla Ulutaş intihar etti. Boğaziçi Üniversitesi Mezunu Ulutaş, çevresinde neşeli bir insan olarak tanınıyordu. Malatyalı anne ve babanın İstanbul doğumlu kızı Sıla Ulutaş’ın geçen salı günü intihar ettiği belirtilirken, genç kadın için İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde (İAKM- Cemevi) cenaze töreni düzenlendi.
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TÖRENE merhumenin teyzesi ve teyzesinin eşi Özgür-Nurcan Aktaş, kuzeni Baran Ulutaş, Özlem Aktaş, İAKM-Cemevi Eş başkanı Filiz Koç, Tas Restaurant Group CEO’su Önder Şahan ve Anadolu Cenaze Firması Direktörü Bektaş Kılıç da katıldı. Törende konuşan Alevi Anası Yadigar Arslan, “Sıla canımız Londra’ya çok güzel hayallerle gelmişti ama böyle gidişi bizleri derinden üzdü. Keşke sağlığında kendisiyle tanışıp bir nebze de olsa gönlüne dokunabilseydik” dedi. Cenaze töreninin ardından masa üzerine konulan Ulutaş’ın, aralarında şapka, fular, hatıra ve not defterlerinin de yer aldığı bazı özel eşyaları katılımcılara hediye edildi. Genç kadının cenazesi dün (Çarşamba) akşam Türkiye’ye gönderildi. Merhumun cenazesinin bugün Ümraniye Ihlamurkuyu Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
HÜRRİYET’E KONUŞTU Kendisini asarak intihar eden Ulutaş’ın teyzesi ve eniştesi Özgür-Nurcan Aktaş çifti, Hürriyet’e yaptıkları açıklamada şunları söylediler: “Çevresi tarafından neşe dolu ve enerjik biri olarak bilinirdi. Umut vaat eden bir psikologdu. Gerçekten inanamıyoruz, şoktayız. Böyle bir genç kızın başına ne geldi de canına kıydı anlamaya çalışıyoruz. Yeni evine taşındıktan iki gün sonrası intihar etmiş. Belli ki hayatın zorluklarını kaldıramadı.” Çift, Ulutaş’ın intiharının, annesinin kızına ulaşamaması üzerine ortaya çıktığını, kendileri de ulaşamayınca polise haber verdiklerini, balkondan eve giren polisin Ulutaş’ın cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı.
Özgür Aktaş, “Ankara Anlaşması ile Londra’da barınan gençlerimiz yaşadıkları veya yaşayacakları ekonomik zorlukları ve yalnızlığın verdiği psikolojik sıkıntıları gizlememeli. Kesinlikle çevrelerindekilerle ve yakın dostlarıyla paylaşmalı. Hiçbir şekilde kendilerini yalnız bırakmamalıyız” dedi.