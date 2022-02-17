Sıla’nın cenazesi Türkiye’ye gönderildi

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TÖRENE merhumenin teyzesi ve teyzesinin eşi Özgür-Nurcan Aktaş, kuzeni Baran Ulutaş, Özlem Aktaş, İAKM-Cemevi Eş başkanı Filiz Koç, Tas Restaurant Group CEO’su Önder Şahan ve Anadolu Cenaze Firması Direktörü Bektaş Kılıç da katıldı. Törende konuşan Alevi Anası Yadigar Arslan, “Sıla canımız Londra’ya çok güzel hayallerle gelmişti ama böyle gidişi bizleri derinden üzdü. Keşke sağlığında kendisiyle tanışıp bir nebze de olsa gönlüne dokunabilseydik” dedi. Cenaze töreninin ardından masa üzerine konulan Ulutaş’ın, aralarında şapka, fular, hatıra ve not defterlerinin de yer aldığı bazı özel eşyaları katılımcılara hediye edildi. Genç kadının cenazesi dün (Çarşamba) akşam Türkiye’ye gönderildi. Merhumun cenazesinin bugün Ümraniye Ihlamurkuyu Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.