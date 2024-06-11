‘Sıla Yolu’nun en rahatı: Arabalı tren

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YILLIK izinlerini Türkiye’de geçirmek için ana vatana doğru yola çıkan gurbetçilerden bazıları bu yıl yine arabalı treni tercih etti. Ana vatana gidiş ve dönüşlerde yıllardan beri arabalı treni kullanan da var ilk kez deneyen de... Avusturya’nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen Avrupalı Türkler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı. Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan’ın ardından 40 saat süren yolculuğun sonunda Edirne Tren Garı’na ulaşan gurbetçiler, ana vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yolculuk sonrası Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan gurbetçiler, gümrük işlemleri sonrası memleketlerinin yolunu tutuyor.

‘ÇOK RAHAT’

Almanya’da yaşayan Ümit Ersoy, belinden rahatsızlığı olduğunu ve uzun süre araç kullanmak istemediği için ilk kez arabalı trenle geldiğini belirtti. Hollanda’dan yola çıkan İsmail Ercan ise 6’ncı kez arabalı trenle geldiğini ve çok rahat olduğunu söyledi. Memleketi Afyon’a gitmek üzere Fransa’dan yola çıkan İsa Gündoğan da “Vagonda 4 kişiydik. Sohbet ettik, yolculuğumuz iyi geçti. Özledik geldik. Türkiye’ye giriş yapınca duygulandık. Kapıkule’de Türk bayrağının dalgalandığını görünce tüylerim diken diken oldu. Neredeyse ağlayacaktım, kendimi zor tuttum” dedi.

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