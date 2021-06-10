Serbest meslek sahipleri için de emeklilik sigortası önerdi

ARD televizyonunda yayınlanan sabah programına katılan Hubertus Heil, “Ne kadar fazla ödenirse o kadar iyi olur. Bu nedenle serbest meslek sahiplerinin de yaşlılık sigorta güvencesine dahil edilmesini öneriyorum” dedi. Koalisyon sözleşmesinde, “Serbest meslek sahiplerinin sosyal güvencesini iyileştirmek için halihazırda diğer zorunlu sigorta kapsamında olmayan tüm serbest meslek sahipleri için yaşlılıkta bakım ve geçimlerini güvece altına alacak emeklilik yükümlülüğü getirmek istiyoruz” ifadeleri yer almıştı. Emeklilik yaşının 68’e yükseltilmesi tartışmalarına da değinen Hubertus Heil, Almanya’nın Avrupa’daki en geç emeklilik yaşına sahip ülkelerden biri olduğunu hatırlatırken, gençlere “Emeklilik maaşı düşecek ve daha uzun çalışılacak” denmesi durumunda, emeklilik sistemine olan güvenlerinin yıkılacağını ifade etti.