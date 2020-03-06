“BUGÜN (dün) camimizin posta kutusuna mavi zarf içinde bir adet mermi ile gönderilen domuz resimli karta, ‘Hiçbir zaman güvende olmayacaksınız’ tehdidi yapıldı. Derhal polise gerekli şikâyet yapılarak olay kriminal incelemeye alındı. Polis yetkilileri gerekli önlemlerin alınacağını bildirdiler. Geçtiğimiz günlerde Hanau’da gerçekleşen terör saldırısının cemaatimiz ve vatandaşlarımız üzerindeki etkileri henüz dinmemişken böylesine bir tehdit mektubu bizleri oldukça rahatsız etmiştir. Her türlü nefret ve terör söylemini bir kez daha lanetliyoruz.”



Recep Çalık

‘DİKKATLİ OLUN AMA PİNİK YAPMAYIN’

“Önceki gün, Röthenbach Belediye Başkanı, Landrat yetkilileri, siyasi parti, kilise ve STK temsilcileri tarafından Hanau’da gerçekleşen terör saldırısını kınamak ve birlik beraberlik mesajı verme adına camimize ziyarette bulunulmuştu. Röthenbach’da böyle menfur bir olayın gerçekleşmiş olmasının bütün Röthenbach halkını rahatsız ettiğine inancımız tamdır. Cemaatimizin ve vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını ve herhangi şüpheli bir durumda polisi ve yetkili makamları bilgilendirmelerini, gereksiz paniğe kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz. Bu tür olayların açığa kavuşmasını, faillerin bir an önce bulunarak gerekli cezayı almalarını yetkili makamlardan bekliyoruz.”



Hasan Aslan

Kuzey Bavyera DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Hasan Aslan da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Bizi korkutamazsın. Sen bir korkaksın! Yüzünü bile gösteremezsin. Ama seni tanıyoruz. Hanau’da yüzünü gösterdin. Sen fakir domuzsun. Sadece nefret ve ajitasyondan yaşarsınız. Hep kazanacağız. Demokrasi, özgürlük ve temel değerler kazanacak. Birlikte Almanya’yız,”