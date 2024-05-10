Selçuk Altun Avrupa Yazarlar Festivali’nde Türk edebiyatını anlatacak!

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SELÇUK Altun, 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü British Library’de saat 12.45’te Changing Gears adlı panelde Türk edebiyatının zenginliğini ve çeşitliliğini, son romanı ‘Farewell Fountain Street’ (Ayrılık Çeşmesi Sokağı) üzerinden dinleyicilere anlatacak. Altun, 20 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00’da Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenecek söyleşi ve imza gününde ise okurlarıyla bir araya gelecek. Türk Hava Yolları’nın desteği ve Saqi Books iş birliğiyle gerçekleşecek etkinlikte ‘Many and Many A Year Ago’ ve ‘Farewell Fountain Street’ kitaplarının imza günü yapılacak. Altun, son romanı ‘Farewell Fountain Street’in yazılış sürecini ve edebi mesajını anlatacak ve ardından kitapta yer alan ‘Neden Godot Gelmedi?’ başlıklı tezini sunacak. Atıfta bulunarak, “Godot neden gelmedi?” sorusuna cevap arayan bir konuşma yapacak. Bu konuşma, bir ‘edebi dönüşüm’ örneği olacak ve katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak. Daha fazla bilgi için, yaklaşan etkinlikler ve girişimlerle ilgili yeelondon.org.uk sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



Selçuk Altun, 1950 yılında Türkiye’nin Artvin’in Şavsat ilçesinde doğdu. Emekli bir bankacı, kitap kurdu ve koleksiyoncu olan Altun, 2004 yılına kadar YKY’nin başkanlığını yaptıktan sonra emekli oldu. Dokuz roman, iki kısa roman ve beş deneme kitabının yazarı olan Altun, 2022 yılında ‘Kitap İçin- 5’ adlı eseriyle prestijli Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü kazandı. ‘Bizans’ın Sultanı’ adlı romanı 15 dile çevrildi. Gösteri ve OT gibi iki dergi için yazılar kaleme alıyor. Dört romanı yirmiye yakın yabancı dile çevrilmiş, yapıtları özellikle ABD ve İngiltere’de ses getirmiştir.