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Avrupa
AA / Fotoğraflar: DPA
Haber Giriş: 21.07.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Sel felaketinden etkilenen bölgelere 400 milyon euro yardım yapılacak

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Sel felaketinden etkilenen bölgelere 400 milyon euro yardım yapılacak

Almanya’da Kuzey-Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletinde sel felaketinden etkilenen bölgelere öncelikle yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacağı bildirildi.

ALMANYA Maliye Bakanı Olaf Scholz, selden etkilenenlere hızlı destek verilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda gerekli adımların atılmasının ve acil yardım yapılmasının önemli olduğuna işaret eden Scholz, acil yardım için yaklaşık 400 milyon euroluk bir ihtiyacı tespit ettiklerini ifade etti. Scholz, bu paranın yarısını federal hükümetin, diğer yarısını da eyaletlerin vereceği bilgisini paylaşarak, paranın binalardaki ve altyapıdaki hasarların girdirilmesi ve acil durumda bulunanlara yardım edilmesi için kullanılacağını kaydetti. İhtiyaç duyulması durumunda daha sonra hükümetin bu mablağı artırabileceğini söyleyen Scholz, “Gerekli olan her şeyi yapacağız” ifadesini kullandı.
Scholz, kara ve demir yolları gibi diğer altyapı inşası için de bir fonun oluşturulmasının planlandığını vurgulayarak, fonun tam miktarı konusunda ancak zararın boyutunun daha iyi öngörülebildiğinde karar verileceğini aktardı. Planlanan fonun yarısını da federal hükümetin üsteleneceği bilgisini paylaşan Scholz, ülkede önceden meydana gelen sel felaketi sonrasında 6 milyar euro harcandığını anımsattı. Scholz, halka bürokrasi olmadan hızlı yardım edileceği sözünü verdi.

 

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