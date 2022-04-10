Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Sel felaketi sırasında Fransa’ya tatile gitmiş

#Almanya#Sel Felaketi Sırasında Fransa’Ya Tatile Gitmiş#AVRUPADAN HABERLER
Sel felaketi sırasında Fransa’ya tatile gitmiş

Siyasetçilerin geçmiş dönemde yaptıkları hatalar, kariyerlerindeki yeni görevlerinde de peşini bırakmıyor. Almanya’da seçimlerden önce yaşanan sel felaketi sırasında siyasilerin tutumları, kariyerlerinin bitmesine neden oluyor.

Haberin Devamı

BİRLİK Partileri’nin başbakan adayı olduğu dönemde sel felaketi bölgesini ziyareti sırasında kameralara gülerken yakalan Armin Laschet’in bu hatası, seçimleri kaybetmesinde önemli rol oynamıştı. Geçen hafta ise Kuzey Ren Vestfalya Çevre Bakanı Ursula Heinen-Esser (CDU), sel felaketi sırasında Mayorka Adası’nda eşinin doğum gününü kutladığının ortaya çıkması ve medyada yoğun eleştirilmesi üzerine istifa etti. Mayorka’daki doğum günü partisine katılan dönemin NRW Uyum Bakanlığı Müsteşarı Serap Güler de sosyal medyadan paylaştığı mesajında yaptığının hata olduğunu kabul edip özür dilerken, şimdi gözler Yeşiller’li Federal Aile Bakanı Anne Spiegel’e çevrildi. 134 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin yaşandığı dönemde Rheinland-Pfalz Çevre Bakanı olan Spiegel’in, selden 10 gün sonra ailesiyle birlikte dört haftalığına Fransa tatiline gittiği belirtildi. Üstelik ikinci sel uyarısının yapılmasından birkaç gün sonra tatile çıkan Spiegel’i eleştiren Bild, “İnsanlar çamur arasında ölülerini ararken o Fransa’ya tatile gitti” diye yazdı. Federal Aile Bakanlığı da Spiegel’in 25 Temmuz’da tatile çıktığını doğruladı. Anne Spiegel’in, kamuoyunun dikkatini çekmemek için 10 Ağustos’ta sel felaketinin yaşandığı Ahrtal ve Dümpelfeld’e geldiği, yardım edenlerle görüştüğü ancak birkaç gün sonra Fransa’daki tatil yerine geri döndüğü belirtildi. Spiegel’in 23 Ağustos’a kadar ailesiyle tatile devam ettiği kaydedildi.

Sel felaketi sırasında Fransa’ya tatile gitmiş
YARDIM EDİYORMUŞ GİBİ GÖRÜNDÜ
Çevre Bakanlığı, eleştiriler üzerine Spiegel’in tatil sırasında telefon ve e-mail ile sürekli ulaşılabilecek konumda olduğunu belirterek savunma yaptı. Bild ise tatile çıkmadan önce danışmanının uyarısı üzerine Spielgel’in, dikkat çekmemek için felaketin yaşandığı bölgede sıkça göründüğünü ve yardım ediyormuş gibi basına pozlar verdiğini iddia etti. CDU Rheinland Pfalz Eyalet Teşkilatı Başkanı Christian Baldauf, Bild Am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Anne Spiegel’in Aile Bakanlığı’ndan istifa etmesi gerektiğini belirtti. CSU’lu Stephan Mayer de Spiegel’in, Heinen-Esser’i örnek alarak görevi bırakmasının doğru olacağını kaydetti. SPD’li Eyalet Başbakanı Malu Dreyer ile Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz sel felaketi döneminde tatillerini iptal etmişlerdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Sel Felaketi Sırasında Fransa’Ya Tatile Gitmiş#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar