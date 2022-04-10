Sel felaketi sırasında Fransa’ya tatile gitmiş

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BİRLİK Partileri’nin başbakan adayı olduğu dönemde sel felaketi bölgesini ziyareti sırasında kameralara gülerken yakalan Armin Laschet’in bu hatası, seçimleri kaybetmesinde önemli rol oynamıştı. Geçen hafta ise Kuzey Ren Vestfalya Çevre Bakanı Ursula Heinen-Esser (CDU), sel felaketi sırasında Mayorka Adası’nda eşinin doğum gününü kutladığının ortaya çıkması ve medyada yoğun eleştirilmesi üzerine istifa etti. Mayorka’daki doğum günü partisine katılan dönemin NRW Uyum Bakanlığı Müsteşarı Serap Güler de sosyal medyadan paylaştığı mesajında yaptığının hata olduğunu kabul edip özür dilerken, şimdi gözler Yeşiller’li Federal Aile Bakanı Anne Spiegel’e çevrildi. 134 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin yaşandığı dönemde Rheinland-Pfalz Çevre Bakanı olan Spiegel’in, selden 10 gün sonra ailesiyle birlikte dört haftalığına Fransa tatiline gittiği belirtildi. Üstelik ikinci sel uyarısının yapılmasından birkaç gün sonra tatile çıkan Spiegel’i eleştiren Bild, “İnsanlar çamur arasında ölülerini ararken o Fransa’ya tatile gitti” diye yazdı. Federal Aile Bakanlığı da Spiegel’in 25 Temmuz’da tatile çıktığını doğruladı. Anne Spiegel’in, kamuoyunun dikkatini çekmemek için 10 Ağustos’ta sel felaketinin yaşandığı Ahrtal ve Dümpelfeld’e geldiği, yardım edenlerle görüştüğü ancak birkaç gün sonra Fransa’daki tatil yerine geri döndüğü belirtildi. Spiegel’in 23 Ağustos’a kadar ailesiyle tatile devam ettiği kaydedildi.

Çevre Bakanlığı, eleştiriler üzerine Spiegel’in tatil sırasında telefon ve e-mail ile sürekli ulaşılabilecek konumda olduğunu belirterek savunma yaptı. Bild ise tatile çıkmadan önce danışmanının uyarısı üzerine Spielgel’in, dikkat çekmemek için felaketin yaşandığı bölgede sıkça göründüğünü ve yardım ediyormuş gibi basına pozlar verdiğini iddia etti. CDU Rheinland Pfalz Eyalet Teşkilatı Başkanı Christian Baldauf, Bild Am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Anne Spiegel’in Aile Bakanlığı’ndan istifa etmesi gerektiğini belirtti. CSU’lu Stephan Mayer de Spiegel’in, Heinen-Esser’i örnek alarak görevi bırakmasının doğru olacağını kaydetti. SPD’li Eyalet Başbakanı Malu Dreyer ile Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz sel felaketi döneminde tatillerini iptal etmişlerdi.