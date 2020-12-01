Seehofer, o örgütü de yasakladı

AYNI zamanda ‘Wolfsbrigade 44’ (Kurtlar Tugayı 44) adını da kullanan örgütün Hessen, Mecklenburg Vorpommern ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerindeki 13 üyesinin evlerine baskın düzenlendi. 187 polisin katıldığı baskınlarda gamalı haç, nazi flamaları gibi çok sayıda semboller ve bıçak bulundu. Örgüt üyelerinin, üzerinde kuru kafa ve çapraz bıçak işareti bulunan tişörtler giydiği belirlendi. Örgütü yasaklayan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Bizim özgür toplumumuzun temel değerlerine karşı savaşanlar hukuk devletimizin kararlı cevabını hissedecektir” dedi.

Örgütün adındaki 44 rakamı alfabe sıralamasında D harfine denk geliyor. 44 rakamı kısaltılmış adı DD olan nazi savaş suçlusu komutanı Oskar Dirlewanger’in adını taşıyan Dirlewanger Brigade (DD) adını sembolize ediyor. Dirlewanger, Hitler’in silahlı gücü SS’lerin komutanıydı.