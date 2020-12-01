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BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 01.12.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Seehofer, o örgütü de yasakladı

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Seehofer, o örgütü de yasakladı
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Almanya’da kanlı nazi rejimini şiddet kullanarak geri getirmeyi hedefleyen ‘Sturmbrigade 44’ (Saldırı Tugayı 44) adlı neonazi örgüt yasaklandı. Federal Savcılık ‘Sturmbrigade 44’ örgütünü, ‘Wolfsbrigade 44’ün silahlı kolu olarak adlandırıyor. Örgüt, 2018’de içinde bir silah ve örgüt amblemli bir tişört bulunan çantanın bir trende bulunmasıyla ortaya çıkmıştı.

AYNI zamanda ‘Wolfsbrigade 44’ (Kurtlar Tugayı 44) adını da kullanan örgütün Hessen, Mecklenburg Vorpommern ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerindeki 13 üyesinin evlerine baskın düzenlendi. 187 polisin katıldığı baskınlarda gamalı haç, nazi flamaları gibi çok sayıda semboller ve bıçak bulundu. Örgüt üyelerinin, üzerinde kuru kafa ve çapraz bıçak işareti bulunan tişörtler giydiği belirlendi. Örgütü yasaklayan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Bizim özgür toplumumuzun temel değerlerine karşı savaşanlar hukuk devletimizin kararlı cevabını hissedecektir” dedi.
Örgütün adındaki 44 rakamı alfabe sıralamasında D harfine denk geliyor. 44 rakamı kısaltılmış adı DD olan nazi savaş suçlusu komutanı Oskar Dirlewanger’in adını taşıyan Dirlewanger Brigade (DD) adını sembolize ediyor. Dirlewanger, Hitler’in silahlı gücü SS’lerin komutanıydı.

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