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‘Schröder görevi bırakmalı’

#Almanya#Gerhard Schröder#Rusya
‘Schröder görevi bırakmalı’

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’e Rusya’nın önde gelen bazı şirketlerinin yönetimlerinde üstlendiği görevlerini bırakması için baskılar arttı. Borussia Dortmund ile Alman Futbol Federasyonu’nun onur üyeliğini iptal etme kararından sonra, yıllarca başbakanlığını yaptığı Aşağı Saksonya’nın başkenti Hannover Schröder’in fahri hemşeriliğini, SPD de üyeliğini iptal etmek için harekete geçti.

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Hannover Anakent Belediyesi İdari Komisyonu, Rus şirketlerle ticari ilişkisinin kentin değerleriyle bağdaşmadığına dikkati çekerek, Schröder’in fahri hemşeriliğinin iptal edilmesine karar verdi. Hannover’in Türkiye kökenli Anakent Belediye Başkanı Belit Onay, 2006 yılından beri kentin fahri hemşerisi olan Schröder’in görüşünün alınacağını ve büyük bir olasılıkla 31 Mart’taki oturumda bu konuda somut kararın verileceğini söyledi. SPD teşkilatı da Schröder’in Rus şirketlerin yönetiminde görev almasının partinin imajına zarar verdiği ve partinin temel değerleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle üyelikten ayrılmasını istedi. SPD Eş Başkanları Saskia Esken ilke Lars Klingbeil’ın geçen pazar günü Schröder’e bir mektup yazarak, Rus şirketlerdeki görevini derhal bırakmasını istedikleri ortaya çıktı. Klingbeil, Schröder’in partide çok yalnızlaştığına ve ciddi eleştirilere hedef olduğuna dikkati çekerken, görüş belirtmesi için kendisine bir hafta süre tanındığını da söyledi. Schröder’in öngörülen süre içinde yanıt vermemesi halinde SPD yöneticilerinin bunu kendi aralarında yeniden değerlendireceğini açıkladı.

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‘Schröder görevi bırakmalı’

SCHOLZ: DOĞRU BULMUYORUM
Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Gerhard Schröder’in Rus şirketlerindeki görevini bırakmasından yana olduğunu söyledi. Alman 2. Televizyonu ZDF’te Anne Will’’in kendi adıyla yayınlanan programında soruları yanıtlayan Scholz, “Schröder’in bu görevlerini sürdürmesini doğru bulmuyorum. Doğru olanı bu görevleri bırakmasıdır. Gerhard Schröder’e tavsiyem, bu görevlerinden geri çekilmesidir. Bu Schröder’in şahsi işi değildir” diyerek Almanya’nın eski başbakanlarının ülkeye karşı hâlâ sorumluluklarının olduğunu hatırlattı.

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#Almanya#Gerhard Schröder#Rusya

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