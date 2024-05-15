Scholz’dan tasarruf destek

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BAŞTA Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller) ile Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenya Schulze (SPD) olmak üzere bazı bakanlıklar 2025 bütçelerinde artış talep ederken, Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), taze borç freninde ısrarlı olduğunu yineledi. 2025 yılı bütçesinde toplam 25 milyar Euro tasarruf planladıklarını açıklayan Lindner, tüm bakanlıklara bütçe planlarını yaparken bunu göz önünde bulundurmalarını istedi. Bazı bakanlıkların yanı sıra Alman ekonomistler de ‘taze borç freni’ nedeniyle yeni yatırımcılara desteğin azaltılmasına tepki gösterdi. Almanya’nın refah düzeyini koruması ve ekonomik alanda yaşanan durgunluğun giderilmesi için önümüzdeki yıllarda 400 milyar Euro yatırım desteğine gereksinim olduğuna dikkati çeken uzmanlar, yeni yatırımlara desteğin şart olduğunu vurguladılar.

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KARARI BERABER ALDIK

SPD’li Şansölye Olaf Scholz ise Lindner’in bütçede tasarruf programına tam destek verdi. Scholz, haftalık Stern dergisine verdiği demeçte, “Maliye Bakanı bütçede sınırı ilan etti. Bu konuda beni önceden bilgilendirdi. Kararı beraber aldık. Bizleri zor bir süreç bekliyor. Sıra, gerçekler ile arzular arasında orta yolu bulmaya geldi” diyerek uzlaşmaya varılacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

EMEKLİLİKTE GÖRÜŞ AYRILIĞI

FDP ile hükümetin büyük kanadı SPD arasında emeklilik yaşının artırılması konusunda ise görüş ayrılığı sürüyor. Şansölye Scholz, “Sosyal dayanışma alanında taviz yok” diyerek 45 yıl emeklilik sigortası primi ödeyen çalışanların 63 yaşında erken emekli olmalarında ısrarlı olduklarını yineledi. Aynı zamanda 67 olan emeklilik yaşının yükseltilmesine kesinlikle karşı olduklarını da vurguladı. FDP ise erken emekliliğin nitelikli eleman kaybına yol açtığını ve emekli aylığı ödemeleri yüzünden devletin yükünün arttığını belirterek buna karşı çıkıyor.