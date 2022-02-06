Scholz’a destek azalıyor

Haberin Devamı

YAPILAN kamuoyu yoklamalarında Scholz’dan memnun olan seçmenlerin oranı giderek azalıyor. Başbakan Scholz, özellikle korona ve Ukrayna krizinde çok pasif davranmakla suçlanıyor. Kamuoyu yoklama şirketi Insa tarafından Bild am Sonntag gazetesi adına yapılan son ankette, Scholz’tan memnun olan seçmenlerin oranı yüzde 32’ye düştü. Bu anket şirketine göre Scholz’un ilk başbakan seçildiği dönemde desteği ise yüzde 36 oranındaydı. İki ay önce Scholz’un başbakanlığı konusunda karasız olanların oranı yüzde 42 iken, yaklaşık iki ay sonra Scholz’un başbakanlığından memnun olmayanların oranı yüzde 46 olarak tespit edildi.

ÜÇLÜ KOALİSYONDAN MEMNUN OLMAYANLAR YÜZDE 56

Ankete katılanların yüzde 65’i Scholz’un korona ve Ukrayna krizinde kararlı bir şekilde hareket etmediğini düşünüyor. Üçlü koalisyon hükümetinden memnun olmayanların oranı da yüzde 56 oldu. Hükümetten memnun olan seçmenlerin oranı ise sadece yüzde 30 olarak tespit edildi. Aynı şekilde ARD tarafından yapılan ankette de Olaf Scholz’a ilgi azaldı. Yaklaşık bir ay önce ankete katılanların yüzde 60’ı Olaf Scholz’dan memnun olduklarını söylerken bu oran son yapılan ankette yüzde 43’e geriledi.

Haberin Devamı

RUSYA POLİTİKASI TAM BİR KAOS

Anket sonuçlarını Bild gazetesine değerlendiren siyaset bilimci Ursula Münch, hükumetin korona politikasının daha tutarsız hale geldiğini söyledi. Hükümetin aşılama hedefinin bir türlü tutturamadığını kaydeden Münch, koalisyon hükümetinin Rusya politikasının ise tam bir kaos olduğunu vurguladı. Münch, çok önemli konularda hükümetin tek bir ses gibi konuşamadığını belirtirken, “Çoğu vatandaş bu çok sesliliği koalisyonda birlik eksikliği ve Olaf Scholz liderliğindeki bir eksiklik olarak algılıyor” dedi.

MUHALEFET DE ELEŞTİRİYOR

Olaf Scholz’un yönetim şekli sosyal medyada da eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada ‘Woistscholz’ (Scholz nerede?) hashtag’li paylaşımlar yapılmaya başlandı. Muhalefetten de sert eleştiriler geliyor. CSU Genel Başkanı Markus Söder, “Scholz ne yapıyor“ diye sorarken, Olaf Scholz’un yönetimdeki zafiyetine dikkat çekti. En sert eleştiriyi ise CDU Genel Başkanlığı’na seçilen Friedrich Merz yaptı. Merz, “Almanya başbakanının göründüğü kadarıyla felç ve bloke olması, Almanya, Avrupa ve bu kıtadaki siyasi barış düzeni için bir felakettir“ dedi.

Haberin Devamı

‘İLK ÖNCE MÜZAKERE MASASINDAYDI’

SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert ise Olaf Scholz’u, pasiflik suçlamasına karşı savundu. Kühnert, “Başbakan, patlamaya hazır bir krizde, ilk önce kameranın önünde değil, müzakere masasındaydı” dedi. ZDF televizyonuna konuşan Başbakan Scholz da bu yöndeki eleştirilere kendisi cevap verdi. Scholz, “Avrupa Birliği ve NATO söz konusu olduğunda, burada tamamen koordineli bir politika yürütülüyor. Ama bu durum aynı zamanda iyi ön hazırlığı yapılmış kararlar içinde söz konusu. Ve bu da ancak çok çalışmakla mümkün olur“ dedi.

‘POLİTİKASINI DAHA İYİ AÇIKLAMASI GEREKİR’

Olaf Scholz‘un biyografisini yazan Hamburger Abendblatt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Lars Haider ise Olaf Scholz’un, sorunları kameraların önünde değil kulislerde çözen bir yönetim şekli olduğunu ve bundan hareket ettiğini söyledi. Haider, “Olaf Scholz’un iddiası, karar verildiğinde bir şeyleri açıklamak ve duyurmaktır. Bu, çok çalıştığı ve yalnızca bu iş bittiğinde konuştuğu anlamına gelir” diyerek Scholz’u savundu. Haider, başbakanın Ukrayna krizinde, yangını da körüklemek istemediğini tahmin ettiğini de kaydetti. Ancak Haider, Olaf Scholz’un Başbakan olarak politikasını daha iyi açıklaması gerektiğini de söyledi.