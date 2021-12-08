Scholz verdiği sözü tuttu

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EN yüksek düzeyde görev yapan Alman politikacılar güven de yüzde 4’te kalmakta.Pandemiyle mücadelede Almanların yüzde 79’u doktorlara tam güven duyuyor.Aynı alanda politikacılara güven ise yüzde 18’e düşüyor.Dar gelirli Almanların yüzde 52’si ‘politikacılar bizim gibi insanlarla ilgilenmiyor’ görüşünü paylaşıyor.Avrupa Birliği (AB) genelinde aynı görüşü paylaşanların oranı ise yüzde 73’ü buluyor.Bunda hiç şüphesiz politikacıların karar aşamasında yaptıkları hatalar ve sergiledikleri kararsızlıklar etkin rol oynamaktadır.Tabii seçim öncesi verdikleri sözleri seçim sonrası unutuvermeleri de.

ALMANYA’DA BİR İLK

Bugün Almanya’nın 9’uncu Başbakanı olarak görevi devralacak olan Sosyal Demokrat Partili (SPD) seçim öncesi göreve gelmesi halinde, kabinedeki kadın-erkek bakan sayısının eşit olacağı sözü verdi.

Asgari saat ücretin 12 euro olacağı, emekli aylıklarının son dönemlerde alınan aylıkların yüzde 48’inin altına düşmeyeceği ve emeklilik yaşının yükseltilmeyeceği vaadinde de bulundu.

İşte daha görevi devralmadan verdiği sözlerden birini yerine getirdi Olaf Scholz.

Hafta başında partisinden kimlerin bakan olacağını açıkladı.

SPD için öngörülen 7 bakandan 4’ü kadındı.

Yeşiller’li 5 bakandan 3’ü, FDP’li 4 bakandan biri de öyle.

Yani 16 bakanlığın yarısını kadınların üstlenmesi kesinleşti.

Bu Almanya’da bir ilkti.

Evet…

Almanya’daki 83.2 milyon nüfusun 42.1 milyonu kadındır.

Alman Anayasası’nda “kadın-erkek eşittir” ilkesi büyük harflerle yazıldığı halde, toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında olduğu gibi politikada da bu ‘eşitlik’ hâlâ genelde kağıt üzerinde kalmaktadır.

Ama işte Olaf Scholz bu yönde ciddi bir adım atıp, inandırıcı bir tutum sergilemiştir.

Hatta Yeşiller’in Eş Başkanı Annalena Baerbock “Almanya’nın ilk kadın Dışişleri Bakanı”, SPD Hessen Eyalet Teşkilatı Başkanı Nancy Fraeser de “Almanya’nın ilk kadın İçişleri Bakanı” olarak tarihe geçmeyi garantilemiştir.

21 MİLYON GÖÇMEN KÖKENLİ

Türkiye kökenli Cem Özdemir’in parti içi sürtüşmelere rağmen Yeşiller’in sağduyulu ve kararlı tutumu sayesinde Federal Tarım ve Beslenme Bakanı olarak görev alması kesinleşince de bir ilk gerçekleşti.

Evet…

Bir bir başlangıç olmalıdır.

Çünkü Almanya’da göçmen kökenli 21 milyon insan yaşamaktadır.

Bu insanlar toplam nüfusun yüzde 26’sını oluşturmaktadır.

Umarız, daha doğrusu bu gerçeğin ve çeşitliliğin önümüzdeki yasama dönemlerinde oluşturulacak yeni kabinelere de yansıtılmasını bekleriz.

Evet…

Olaf Scholz vaatlerinden birini yerine getirdi.

Şüphesiz asgari saat ücretinin 9.60 eurodan 12 euroya yükseltilmesi de çok zor olmayacaktır.

Çünkü diğer ortaklar da buna destek vermektedir.

Ancak emeklilik yaşınının yükseltilmemesi ve emekli aylıklarının çalışılan son dönemlerdeki aylık kazancın yüzde 48’inin altına düşmeyeceği yönünde verdiği sözü tutması hiç de kolay olmayacaktır.

83.2 milyon nüfuslu Almanya’da 26 milyona yakın emekli vardır.

Emekli sayısı her yıl daha da artmaktadır.

Bu artış önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

Nitekim son 10 yılda Almanya’daki emekli sayısı 3 milyon 300 bin artış göstermiştir.

Emeklilik kasaları son dönemlerde alarm vermektedir.

Pandemi nedeniyle zengin bir sanayi ülkesi olan Almanya’nın kasaları da gün geçtikçe boşalmaktadır.

Küçük ortak FDP taze borç alınmasına kesinlikle karşı çıkmaktadır.

İşte bu nedenle Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz’u sancılı bir dönem beklemektedir.

Tabii Almanya’yı da…