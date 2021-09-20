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Scholz, kara parayla mücadele çalışmalarını savundu

#AVRUPADAN HABERLER#Christof Schulte#Olaf Scholz
Scholz, kara parayla mücadele çalışmalarını savundu

Almanya’da seçimlere iki hafta kala Maliye Bakanlığı’nda kara parayla mücadele birimine (FIU) yönelik düzenlenen baskın Federal Meclis Maliye Komisyonu’nda ele alındı.

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FEDERAL Maliye Bakanı ve SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, komisyonda FIU’ya yönelik suçlamaları geri çevirdi. Scholz, FIU’nun son 3 yılda, 30 yılda yapılandan daha fazla başarı elde ettiğini kaydetti. Kara parayla mücadele biriminin modern bir IT sistemiyle donatıldığını ve personel sayısının artırıldığını kaydeden Scholz, para aklamayla ilgili ihbarların değerlendirilmesi hususunda yöntemlerin geliştirileceğini söyledi.

SEÇİM PROGRAMINI İPTAL ETTİ
Scholz’a komisyonda, suçlamaların hedefindeki birim olan FIU Başkanı Christof Schulte eşlik etti. Scholz, komisyona katılmak için Baden-Württemberg eyaletindeki seçim programını iptal etmek zorunda kaldı. Komisyondaki toplantı, baskın sonrasında Yeşiller, FDP ve Sol Parti’nin talebi üzerine gerçekleşti. Osnabrück Savcılığı, FIU’nun bir bankadan gelen, kara para aklandığı ve terörün finanse edileceği yönündeki ihbarı polise ve savcılığa bildirmediği suçlamasında bulunuyor.

 

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#AVRUPADAN HABERLER#Christof Schulte#Olaf Scholz