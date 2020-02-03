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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Arşiv
Haber Giriş: 03.02.2020 - 14:06,Son Güncelleme:/

Schengen vizesine 20 Euro zam geldi

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Schengen vizesine 20 Euro zam geldi

Avrupa Birliği’nin (AB) vize kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretlerine 20 Euro zam yapıldı.

AB Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen vize ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Buna göre, AB’nin 105 ülke vatandaşına uygulamakta olduğu Schengen vizesi ücretleri arttı. AB ülkelerine vize başvurularında alınmakta olan 60 Euro’luk ücret, 80 Euro’ya çıkarıldı. 6-12 yaşındaki çocuklardan alınacak vize ücreti ise 35 Euro’dan 40 Euro’ya yükseltildi. Sık seyahat edenler için 1 ila 5 yıl arasında geçerli çoklu giriş vizeleri ile vize başvurularının seyahatten 3 ay yerine 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi imkânı sağlandı.
26 Schengen ülkesine 60’tan fazla ülke vatandaşı vizesiz seyahat edebilirken, 100’ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.

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