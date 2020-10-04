Schalke'nin kalesi düştü! 3 maçta 15 gol yedi

BUNDESLIGA'nın üçüncü hafta maçları sınırlı sayıda seyircinin önünde oynandı. En fazla seyirci Dortmund ile Freiburg arasında oynanan karşılaşmada stada alındı. Dortmund maçını 11 bin 500 kişi izledi. Werder Bremen ile Bielefeld karşılaşmasına hiç seyirci alınmazken, Köln ve Gladbach derbisi'ni sadece 300 seyircinin izlenmesine izin verildi. Maçları düşük sayıda seyirci izlerken, atılan goller ise lige heyecan kattı. Haftanın oynanan ilk yedi karşılaşmasında toplam 22 kez fileler havalandı. SCHALKE'YE BİR DARBE DAHA

Sezonun ilk haftasında farklı yenilen Schalke, üçüncü haftaya yeni teknik direktörle başladı. Manuel Baum ilk maçında takımının farklı yenilmesini önleyemedi. Schalke deplasmanda karşılaştığı RB Leipzig'e 4-0 yenildi. Mavi beyazlılar böylece üç maçta kalesinde 15 gol gördü. Üç karşılaşmada sadece bir gol atabildi. RB Leipzig maçında sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmeyen Suat Serdar, sürpriz bir kararla ilk 11'de sahaya çıktı. Alman milli futbolcu maçın 22 . dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti. Suat'ın Türkiye ile oynanacak milli takım kadrosuna alınması da böylece tehlikeye girdi. Maçın ikinci yarısına sakatlığı nedeniyle kaleci Faermann'da çıkamadı. Suat Serdar'ın yerine giren Can Bozdoğan, 31. dakikada kendi kalesine gol attı. Bu Schalke'nin 2020 yılında kalesine attığı üçüncü gol oldu. 8 bin 500 taraftarın izlediği maçta üç puanı 4-0'lık skorla alan RB Leipzig, üç hafta sonunda yedi puana ulaştı. Son sıradaki Schalke'nin henüz puanı yok.

Bu arada Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın menajerleri Milano’dan ayrılıp, anlaşmayı sağlamak için Gelsenkirchen’in yolunu tuttu. Bir aksilik olmazsa 20 yaşındaki savunmacı, bir diğer milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan ekibi Milan'a transfer olacak. Kabak’ın adı Liverpool ve Inter gibi devlerle anılmıştı. Fakat ortaya atılan bu haberler sadece iddia olarak sınırlı kalmıştı. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda ise 20 yaşındaki stoperin, İtalyan ekibi Milan ile anlaştığı öğrenildi.

Arada sadece ufak pürüzler kalırken, imzaların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ozan Kabak, bir aksilik olmazsa Milan’ın yolunu tutacak. Ayrıca 20 yaşındaki savunmacı, bir diğer milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile de takım arkadaşı olacak. Öte yandan Ozan’ın bonservisi ile ilgili olarak gün içerisinde bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.

DORTMUND COŞTU

Haftanın en rahat galibiyetini alan takımlarından biri de Dortmund'du. Sarı siyahlar 11 bin 500 seyircinin önünde ağırladığı Freiburg'u 4-0 yendi. Freiburg sezonun ilk yenilgisini aldı. Üstün performanslarıyla dikkat çeken Reyna ve Haalnad galibiyetin alınmasında büyük rol oynadılar. Haaland maçta iki de gol attı. Üçlü defansın sağında oynayan Emre Can, 47. dakikada Dortmund'un maçtaki ikinci, kendisinin ise bu sezonun ilk golünü attı. Haftayı farklı galibiyetle tamamlayan bir diğer takım ise Gladbach oldu. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Derbsi'nde deplasmanda Köln ile oynayan yeşil siyahlılar maçı 3-1 kazandı. Geçen sezon büyük sıkıntılar yaşayan ve baraj karşılaşmalarının sonunda ligde kalabilen Werder Bremen, sahasında ligin yeni takımı Bielefled'i 1-0 yendi. Sezonun ilk iki haftasında iki beraberlik alan Leverkusen yine galip gelemedi. Stuttgart ile deplasmanda oynayan Leverkusen, 1-1 berabere sona eren maçta bir puanla döndü.

FRANKFURT HAVASINI SÖNDÜRDÜ

Bayern Münih'i farklı yenerek sezonun ikinci haftasında liderlik koltuğuna oturan Hoffenheim, liderliği Frankfurt deplasmanında bıraktı. 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 yenilmekten kurtulamadı. 8 bin seyircinin izlediği karşılaşmada Kramariç ile 18. dakikada 1-0 öne geçti. Ancak ikinci yarıda rakibinin iki golünü engelleyemedi. Hoffenheim Teknik Direktörü Sebastian Hoeness karşılaşmada alınan yenilgiyi futbolcuların pasif oynamasına bağladı. Hoeness “Çok büyük baskı yedik. Futbolcular pasif kaldı. Oyuna bir ara geri döndük ama gelen ikinci gol işi bitirdi” dedi. Bu maçta da gol atıp üçüncü haftada 6 gole ulaşan Hoffenheim'lı Kramariç'in Bayern Münih'e gideceği yönünde spekülasyonlar ise iyice arttı. Hoffenheim Sportif Direktörü Alexander Rosen katıldığı bir televizyon programında bu yöndeki soruyu “Ne doğrulayabilirim ne de yalanlayabilirim” diyerek yapılan spekülasyonları haklı çıkardı. Sezonun üçüncü hafta açılış maçında ise Union Berlin sahasında Mainz'ı 4-0 yenmişti.