Sayılar düşmeye başladı

415 kişinin hayatını kaybettiği ülkede koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 68 bin 318 oldu. Son 7 gün içinde 100 bin nüfusa göre günlük vaka sayısı da 60.5 oldu. Öte yandan 21 Şubat verilerine göre Almanya’da toplam 5 milyon 220 bin 336 kişiye aşı yapıldı. İlk aşı yapılanların sayısı 3 milyon 413 bin 730, ikinci doz aşısı yapılanların sayısı da 1 milyon 806 bin 606 oldu.