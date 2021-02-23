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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 13:13 | Son Güncelleme:

Sayılar düşmeye başladı

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Sayılar düşmeye başladı
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Almanya’da vaka sayılarında düşüş devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre son 24 saatte 3 bin 883 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 394 bin 811’e yükseldi.

415 kişinin hayatını kaybettiği ülkede koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 68 bin 318 oldu. Son 7 gün içinde 100 bin nüfusa göre günlük vaka sayısı da 60.5 oldu. Öte yandan 21 Şubat verilerine göre Almanya’da toplam 5 milyon 220 bin 336 kişiye aşı yapıldı. İlk aşı yapılanların sayısı 3 milyon 413 bin 730, ikinci doz aşısı yapılanların sayısı da 1 milyon 806 bin 606 oldu.

 

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