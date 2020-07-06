Savcılar şokta! 22 milyon Euro’yu buldu...

KORONAVİRÜS krizi başlar başlamaz eyalet hükümetleri küçük işletmelere, belgeleri ve başvurularını incelemeden para yardımında bulundu. Tüm başvuru sahiplerine 48 saat içinde 5 bin ila 14 bin Euro arasında değişen miktarda hibe verildi. Çok sayıda esnaf hibeden yararlanırken, gelinen noktada binlerce dolandırıcılık vakası ortaya çıktı. Şimdiye kadar açılan soruşturma dosyalarında yer alan bilgi ve belgelere göre eyalet hükümetleri ve yatırım bankalarının 22 milyon Euro dolandırıldığı belirlendi.

En fazla hibe dolandırıcılığının Berlin’de yaşandığı belirtilirken, başkentte Sırp kökenli bir kişinin haksız yere yaklaşık 34 bin Euro aldığı tespit edilmiş ve şüphelinin yargılanmasına başlanmıştı. Şüphelinin hesabına peş peşe para havalesi yapılınca, banka görevlileri maliye ve gümrük birimlerini bilgilendirdi. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, şirketleri olmadığı halde hesap sahibinin hibeden faydalandığını tespit ettiler. Berlin’de geçtiğimiz ay polis, haksız yere hibe alan Arap kökenli iki kişinin evlerini de basmıştı. Bu kişilerin cami derneği adına da başvuru yaptıkları belirlenince camide de arama yapılmıştı.