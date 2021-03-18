Sauter’e ‘İstifa et’ baskısı

ALMANYA’da maske satan şirketlere arabuluculuk yaparak komisyon alan milletvekillerinin tutumu demokrasiye güveni sarstı. Hükümetin büyük kanadı CDU/CDU’lu bazı milletvekillerinin pandemiyi kişisel ticarete dönüştürmesi, hem politikaya hem de politikacılara zaten az olan güveni daha da azalttı. Federal Meclis’te grupları bulunan tüm partiler, zaman kaybetmeden bir komisyon oluşturup maske skandalının araştırılmasını ve komisyon aldıkları saptanan tüm milletvekillerinden hesap sorulmasını istedi.

CSU’lu Federal Meclis milletvekili Georg Nüsslein’ın ardından Bavyera Eyalet Parlamentosu milletvekili Alfred Sauter hakkında da savcılığın soruşturma başlattığının ortaya çıkması üzerine, parti yönetiminin tedirginliği arttı. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, bu tür davranışların demokrasiye güveni sarstığı gibi partinin imajına da büyük ölçüde zarar vereceğinin altını çizdi. Söder, bir dönemler Bavyera Adalet Bakanı olarak da görev yapan Sauter’e, “Her şeyi ortaya dök” çağrısında bulundu. CSU Genel Sekreteri Markus Blume de, Alfred Sauter’in istifa edip partideki tüm görevlerini bırakmasını istedi. Başlatılan soruşturma bitinceye kadar da milletvekilliği görevini dondurması önerisinde bulundu.

MİLYON EUROLUK TİCARET

Almanya’da bazı medya organları CSU’lu Alfred Sauter’in avukat kimliğiyle, maske satan bir şirketle Bavyera Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmeyi hazırlamanın karşılığı olarak 1 milyon euro ‘komisyon’ aldığını ileri sürdü. Sauter, avukatlık hizmeti karşılığında ücret aldığını söylerken, ücretin ne kadar olduğuyla ilgili ise bir açıklama yapmadı. Sauter’in yanı sıra Münih Savcılığı’nın 4 milletvekili hakkında daha soruşturma başlattığı açıklandı. Bu gelişme üzerine Bavyera Eyalet Parlamentosu’nun bir komisyon oluşturup maske skandalının üzerine gideceği belirtildi.