Santraldeki yangından 15 bin kişi etkilenmişti... Isıtma istasyonları kuruldu

BU sistemlerden dördü halihazırda sahada ve şu anda bölgesel ısıtma borularına bağlandı. Yapılan çalışmayla bir kliniğin yanı sıra iki huzurevinin ve bir yerleşim alanının sorunlarının giderilmesi sağlandı. Bölgeye üç sistemin daha bağlanacağı belirtildi. Toplamda yaklaşık 8.5 megavat (MW) olan toplam yedi santralin bağlanması bekleniyor. N-Ergie’ye göre bu çalışma ağı normale döndürecek. Yarın, başka sistemlerin de kurulacağı, mevcut planda toplamda yaklaşık yedi MW’lık altı ünite daha öngörüldüğü belirtildi.

Kent yönetimi tarafından kurulan www.nuernberg.de adlı özel internet sayfası, 9 Şubat 2021 Salı günü yaklaşık 25 bin kişi tarafından ziyaret edilirken, kent yönetimi sıkıntı yaşayan vatandaşların 09 11/64 37 58 88 numaralı telefonu 07.00-23.00 saatleri arasında arayıp bilgi verebileceğini açıkladı.