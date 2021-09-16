‘Sandığa gidin, oyunuzu kullanın’

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ÇOCUK doktoru olan ve 2019’da milletvekili olarak Federal Meclis’e giren Nezahat Baradari, “Burada yaşayan Türkiye kökenlilere çağrım şudur ki, mutlaka sandığa gidin ya da daha önce mektup aracılığıyla oy kullanmanızı tavsiye ederim. Kendi geleceğinizi kendiniz belirlemelisiniz ve bunun için de demokratik bir partiye vereceğiniz oy hangi parti olursa olsun çok önemli” dedi. 26 Eylül seçimlerine kısa bir süre kala partisinin seçim çalışmaları hakkında bilgi verip vaatlerini anlatan Baradari, şunları kaydetti: “SPD, asgari ücretin saat başına en az 12 euroya çıkmasını istiyor ve bunu sağlayacak. Ayrıca 100 bini sosyal konut olmak üzere 400 bin yeni konut yapılacak. Çocuk parasında yeni değişikler yapmak ve işsizlik parasını mazide bırakmak istiyoruz. Bizim için dijitalleşme ve çevre konuları da çok önemli konular. Ayrıca biz küçük hastanelerin ve çocuk kliniklerinin kapanmaması için hastanelere ek bütçe ayırmak istiyoruz. Sayın Merkel 16 yıldır iktidardaydı ve vatandaşlar artık yeni bir dönem istiyorlardı. Çünkü okul politikasında, konut politikasında, dijitalleşmede ve çevre koruma politikasında yapılacak epeyce ödevler var. Merkel gidince onun boşluğunu dolduracak birini arıyorlar ve bunu da hem tecrübesi hem sakin konuşması ve duruşu nedeniyle Olaf Scholz’da görüyorlar. O yüzden umarım SPD en fazla oyu kazanır.”

CDU’YLA KOALİSYON, SPD’Yİ ZAYIFLATIYOR

Seçim öncesi koalisyon konusunda henüz kesin bir şey söylemenin zor olduğunu ancak kesin olanın aşırı sağcı AfD’yle koalisyon düşünmediklerini belirten Nezahat Baradari, şahsi düşüncesinin partisini zayıflattığı için CDU ile de koalisyon yapmaya sıcak bakmadığını söyledi. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusuna da değinen ve Türk-Alman dostluğunun yüzyıllara dayandığına işaret eden Baradari, “Türkiye ile AB arasındaki diyalog konusunda zaman zaman bazı kopukluklar oldu, bence iki taraf arasındaki diyalog çok önemli. Umuyorum Türkiye ile Almanya arasındaki dostluğu ve sıkı bağlantımızı güzel bir şekilde devam ettirebiliriz. Bu yolda da AB konusunda diyaloğumuz daha çok pekiştirilip güzelleştirilebilir” dedi.

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EN ÖNEMLİ KONU, FIRSAT EŞİTLİĞİ

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Uyum Müsteşarı olan ve bu seçimlerde CDU’nun federal milletvekili adayı Serap Güler, seçimlerde herkesi mutlaka sandığa gidip oy kullanmaya çağırdı. CDU’nun yeni dönemde tekrar iktidara gelmesi durumunda uygulayacağı politikaları anlatan Güler, “Biz CDU olarak öncelikle Almanya’nın ekonomik gücünü kaybetmemesini istiyoruz. Tabii ki bizim için de iklim değişikliği önemli bir konu fakat bu konudaki hedefleri biz endüstri ülkesi kalarak başarmak istiyoruz. Bizim için bu konu sadece uluslararası alanda çözülebilir” dedi. Vergi konusunda ailelere maddi anlamda daha fazla destek vermek istediklerini ifade eden Güler, “Örneğin bir ailede sadece bir kişi çalışıyorsa, onlar için olan vergi kolaylıklarını daha da artırmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Fırsat eşitliğinin önemine değinen Güler, “Benim için en önemli konulardan biri, burada yaşayan herkese, özellikle gençlerimize eşit hakların, eşit şansların sunulması. Hiç kimsenin ismi ya da inancı yüzünden dışlanmaması için ben ve partim daha fazla çaba göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.