Kuzeni, sandalye kavgası yüzünden öldürdü

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HÜRRİYET gazetesinin edindiği bilgiye göre, yaşamını yitiren de onu öldüren kuzeni de geniş bir akraba gurubuyla Köln’ün Ostheim semti Gernsheimer Caddesi’nde oturuyorlardı. Serkan Adaşoğlu, olay günü evin arkasındaki parkta oturan kuzenine kendine göre yaşça küçük olduğunu, oturduğu yeri kendisine vermesini istedi. Kısa süreli yaşanan tartışmanın ardından Adaşoğlu’nun kuzeni Y.i., ani bir hareketle belinden çıkardığı bıçağı kuzenine sapladı ve hemen kaçmaya başladı.

Köln Merheim Hastanesi’ne kaldırılan Serkan Adaşoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, polis, güvenlik amaçlı binayı kordon alarak Y.İ.’nin evine bölge sakinleri dahil kimseyi yaklaştırmadı. Köln Polisi’nin Twitter’dan duyurduğu bilgiye göre, emniyet güçlerinin 20 araçla devriye gezdiği, kaçan zanlıyı arama çalışmalarının başlatıldığı bildirdi.

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Kuzeni tarafından öldürülen Serkan Adaşoğlu’nun güvenlik üzerine meslek eğitimini tamamlayıp yeni işe girdiği öğrenildi. Adaşoğlu yaşasaydı, bugün 23 yaşına girecekti.

Serdar Adaşoğlu (sağda), hemşerisi ve arkadaşı Sami Sinir ile.