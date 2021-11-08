Salgının başından beri en yüksek seviyede

Haberin Devamı

ALMANYA’da insidans değeri rekor düzeye ulaştı. Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre salgın başladığından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan bir haftalık insidans değeri 201.1 oldu. Son olarak 22 Aralık 2020’de insidans değeri 197.6 olarak kayıtlara geçmişti. Birçok insanın aşılanmasına rağmen insidansın yüksek olması ülkede endişe yarattı. RKI verilerine göre son 24 saatte 15 bin 513 yeni vaka görüldü, salgın başladığından bu yana 4 milyon 782 bin 546 kişi koronaya yakalandı. 33 kişinin koronavirüse bağlı olarak yaşamını yitirdiği Almanya’da bugüne kadar 96 bin 558 kişi koronavirüsten öldü.

‘İKİ KATINA ÇIKABİLİR’

Yoğun bakım yatak kapasiteleri de her geçen gün koronavirüs hastalarıyla dolmaya başladı. RKI ve Alman Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği’nin (DIVI) verilerine göre 2 bin 532 kişi korona nedeniyle yoğun bakımda yatıyor. Bunlardan 1280’i suni solunum cihazına bağlı olarak tedavi ediliyor. DIVI Yöneticisi Christian Karagiannidis, gelecek haftalarda vaka sayısının artması durumunda yoğun bakımdaki hasta sayısının iki katına çıkmasını beklediklerini söyledi. Gelişmeleri takip ederek önümüzdeki birkaç hafta içinde ne olacağını net bir şekilde tahmin edebildiklerini belirten Karagiannidis, “Tahmin edemediğimiz şey, ağır vaka sayılarının hangi seviyede duracağıdır” dedi. ‘2G’ kuralının ve güçlendirici aşıların ne gibi bir etkisi olduğu veya toplumun davranışlarını değiştirip değiştirmediğinin belirsiz olduğunu ifade eden Karagiannidis, “Şu anda sisin içinde GPS olmadan yol alıyoruz” diye konuştu.