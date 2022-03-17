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Salgında zarar eden işletmelere tazminat yolu kapandı!

#KARLSRUHE#Gastronomi#Konoklama
Salgında zarar eden işletmelere tazminat yolu kapandı

Almanya’da Federal Mahkeme, korona kısıtlamaları kapsamında kapatılarak maddi zarar gören konaklama ve gastronomi sektörünün, tazminat almak amacıyla eyalet yönetimine dava açamayacağına karar verdi.

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KARLSRUHE’deki en üst merci olan Federal Mahkeme, Brandenburg eyaletindeki bir otel ve küçük bir restoran işleten Salina Worm’un açtığı davayı karara bağladı. İşletme sahibi davacı, korona salgınını önleme amacıyla otel ve restoranlarının kapanmasından dolayı büyük kayıp yaşadıklarını ve aldıkları acil korona yardımının bunu karşılamadığını belirterek, Brandenburg eyaletine karşı 27 bin euroluk tazminat davası açmıştı.

EMSAL KARAR OLDU
Ancak yerel mahkemeyi kaybeden işletme sahibi temyize gitti. Emsal teşkil eden bu kararla birlikte salgın nedeniyle uygulanan kapanmadan dolayı maddi zarar gören işletme sahiplerinin tazminat davası açmasının yolu kapanmış oldu. Mahkeme kararında, ekonominin en çok etkilenen sektörlerine yardımın devletin sorumluluğunda olmadığını, ancak yasama organının telafi edici önlemler alması gerektiğini açıkladı.

 

 

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#KARLSRUHE#Gastronomi#Konoklama

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