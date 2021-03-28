Salgın döneminde suçlar azaldı

BERLİN’de 2020 yılında toplam 504 bin 142 suç kayıtlara geçti. Bir önceki yıla göre 2020’deki suç oranı yüzde 1.8 oranında azaldı. İstatistiklere göre 2020’de kısıtlamalar döneminde araç hırsızlığı yüzde 80.4, cüzdan ve çanta hırsızlığı yüzde 52.5 ve ev soygunları da yüzde 45 oranında azaldı. Ancak 2020 yılının genelinde ise otomobil hırsızlığı yüzde 23.8, cüzdan ve çanta hırsızlığı yüzde 19 ve ev soygunları yüzde 11.2 oranında geriledi. Genel olarak hırsızlık suçu ise yüzde 27 oranında azaldı. Salgın yılında adam yaralama suçlarında da yüzde 14.8 oranında azalma oldu. Öte yandan 2020 yılında korona yardımlarında dolandırıcılık yaparak haksız para alanlar da istatistiklere girdi. Emniyet müdürlüğü şu ana kadar bu alanda 3 bin dolandırıcılık tespit etti ve toplam 41 milyon euro zarar meydana geldi.

ARTAN SUÇLAR DA VAR

Ancak korona salgını dönemde artan suçlar da istatistiklere yansıdı. Buna göre siyasi motifli suçlarda artış görüldü. Siyasi içerikli suçlar yüzde 29.5 oranında artarken, aşırı sağ eğilimli suçlar yüzde 21.8, sol kaynaklı suçlar ise yaklaşık yüzde 45 oranında arttı. Ayrıca Berlin’de uyuşturucu satışı yüzde 23.6, kredi kartı dolandırıcılığı yüzde 29 ve çocuklara yönelik cinsel taciz suçları da yüzde 9 oranında artış gösterdi.